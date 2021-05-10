Саженцы для любимого города
100 саженцев елей украсят один из проспектов областного центра.
Восточно-Казахстанский обком Народной партии Казахстана (НПК) провёл акцию «100 елей» по высадке деревьев в честь майских праздников.
Сто молодых саженцев были доставлены из Риддерского лесхоза. Их высадили вдоль проспекта Ильяса Есенберлина, напротив аллеи «Өскемен».
По словам организаторов экологического мероприятия, акция приурочена к майским государственным праздникам – Дню единства народа Казахстана, Дню защитника Отечества и Дню Победы в Великой Отечественной войне.
– Это наш подарок городу, – сообщила первый секретарь областного филиала НПК Анжела Горностаева. – После высадки деревьев мы будем за ними ухаживать. Для это заключим договор с частной организацией.
В мероприятии помимо активистов ВК обкома НПК приняли участие депутаты городских маслихатов Усть-Каменогорска и Риддера, жители города, представители КГУ «Риддерское лесное хозяйство».
Юрий Пааль
Фото из открытых источников