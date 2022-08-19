С заботой о здоровье малышей

Поликлиника № 1 города Усть-Каменогорска получила статус «Клиника дружелюбного отношения к матери и ребёнку».

Статус, присвоенный международным общественным фондом Balajan, означает, что учреждение поощряет и помогает женщинам после выписки кормить грудью, так как это полезно и для матери, и для младенца.

– Мы прошли серьёзную аттестацию, чтобы получить это звание, – говорят сотрудники поликлиники № 1. – Национальные эксперты провели анонимное анкетирование среди всех сотрудников, беременных, кормящих матерей и членов их семей, также велась работа по составлению необходимых документов, обзор визуального информационного материала, проводились занятия с беременными женщинами.

Согласно глобальным критериям ВОЗ/ЮНИСЕФ оценивались каждые шаги успешного грудного вскармливания – необходимо было подтвердить (набрать баллы) по каждому шагу не менее 80 процентов. Успешно пройдя все этапы отбора, медучреждение удостоилось почётного статуса.

Напомним, с 1 по 7 августа прошла Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания – один из способов возобновления ныне утерянной традиции кормить ребёнка грудью, привлечь внимание общества к этой проблеме. Эта акция призвана защитить право ребёнка питаться материнским молоком, а также разъяснить беременным женщинам и молодым мамам необходимость грудного вскармливания. Ничто не может заменить новорождённому ребёнку грудное молоко.

– Во время этой недели был сделан акцент на информировании молодых мам о преимуществе грудного вскармливания, правилах прикладывания ребёнка к груди, сцеживания и прочее. Кормление грудью лучше искусственного вскармливания по нескольким причинам. Дети, находящиеся на грудном вскармливании, реже болеют вирусными, кишечными заболеваниями, у них меньше проблем с лор-органами, здоровьем зубов, – пояснила медсестра кабинета раннего развития Фарида Елеманова.

До сегодняшнего дня в Восточном Казахстане статуса «Клиника дружелюбного отношения к матери и ребёнку» был удостоен лишь областной Центр матери и ребёнка.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы УЗ ВКО