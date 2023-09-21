С юбилеем, Серебрянск!

Широко, ярко, креативно отметили 70-летний юбилей Серебрянска его жители. В праздничный день работали концертные площадки, проводились конкурсы и выставки, а также стартовал масштабный автопробег.

В Серебрянске ведётся планомерная работа по благоустройству. Так, отремонтировали дороги и тротуары, оборудовали новые детские игровые и спортивные площадки, провели текущий ремонт подъездных путей, парковочных площадок, лестниц, придомовых территорий и даже украсили площадь новым фонтаном. Восемь городских улиц теперь освещены, а для детворы Серебрянска распахнул свои двери новый детский сад «Берик».

Привести родной город в порядок накануне юбилейных торжеств помогали все серебрянцы. Предприниматели благоустроили территорию бывшей пристани, покрасили городскую стелу на въезде в город. Бойцы отряда «Жасыл Ел – 2023» приняли участие в уборке территории пляжа, аллеи, детских площадок и городской площади. Учащиеся учреждений образования провели различные челленджи и записали поздравительные видеоролики о родном

городе.

Сегодня Серебрянск – небольшой уютный город, жители которого ведут неспешную и размеренную жизнь. Для любителей здорового образа жизни и физической культуры здесь есть физкультурно-оздоровительный комплекс. Для многодетных семей и представителей социально уязвимых слоёв населения по программе «Одноэтажный Восток» за счёт частных инвесторов построены пять современных домов.

Особый вклад в развитие Серебрянска на протяжении четверти века вносит ТОО «Казцинк», которое выступило спонсором проведения юбилейных мероприятий.

В преддверии празднования 70-летия города прошло чествование ветеранов труда. Аким города Серебрянска Нургуль Бакынова вручила благодарственные письма за многолетний добросовестный труд.

В программе празднования Дня города была организована сельскохозяйственная ярмарка с участием не только местных товаропроизводителей, но и предпринимателей из района и города Алтай, Усть-Каменогорска, села Сенное Катон-Карагайского района, села Верх-Уба Шемонаихинского района. Представители крестьянских хозяйств привезли на ярмарку свежую мясомолочную продукцию, колбасные изделия, растительное масло, мёд, овощи и фрукты.

Масштабным мероприятием в этот день стал автопробег сообщества автолюбителей «HondaClubUKG16». Колонна из 20-ти автомобилей стартовала от въезда в город, проехала по главным улицам и завершила свой путь на площади.

Не менее зрелищной стала выставка изделий народного творчества, которую представила Студия декоративного прикладного творчества «Школа рукоделия» при городском Доме культуры. Совместно с городской библиотекой была организована литературная площадка. Стихи, исполняемые местными авторами, членами литературного объединения «Серебряный простор» чередовались с песнями в исполнении солистов ансамбля «Субботея» под руководством В. Варганова.

Торжества завершились, но у всех серебрянцев есть твёрдая уверенность в том, что празднование юбилея – это не точка, а старт чего-то нового, лучшего для города и его

жителей.

Екатерина Гуляева

Район Алтай