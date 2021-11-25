С трактором на «ты»

Ольга Тузикова – будущий техник-механик. Она не только знает как, но и с лёгкостью может сама устранить неполадку и «подлечить» стального помощника фермера.

Глубоковский аграрный колледж – единственное учебное заведение в районе, которое готовит специалистов сельского хозяйства. И с каждым годом среди учащихся становится всё больше девушек.

Умная, инициативная, целеустремлённая и творческая – так характеризуют студентку аграрного колледжа Ольгу Тузикову её преподаватели и однокурсники.

Диву даёшься, как хрупкая девушка может лихо управляться с любой сельхозтехникой и назубок знать всё «нутро», к примеру, трактора МТЗ-80.

– Ольга может не только отремонтировать трактор или комбайн, но ещё и управлять этими сельхозмашинами, – отмечают её наставники. – По окончании учебного заведения девушка получит диплом слесаря-ремонтника, а также права категорий «В» и «С», то есть она сможет управлять как грузовым, так и легковым автотранспортом.

Девушка признаётся, что тяга к сельхозтехнике у неё с детства. Передалось это ей от дедушки Ивана Васильевича и отца Василия Ивановича Тузиковых.

– Что ни говори, но механик – исконно мужская профессия, и девушки в ней по-прежнему большая редкость, – говорит заместитель директора по воспитательной работе Нина Хилькевич. – Преподаватели поддерживают Ольгу. Да и ей самой упорства не занимать. Не стесняется обращаться за помощью, если чего-то не понимает, поблажек себе не даёт. Научилась на многие вещи смотреть по-мужски. Это очень помогает.

Девушка мечтает продолжить династию хлеборобов, работая на родной земле.

– Техник-механик – это специалист, который должен обладать необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками по эксплуатации оборудования, – со знанием дела рассказывает наша собеседница. – Он должен иметь способность к логическому, интуитивному мышлению. Уметь по схемам и описаниям мысленно создать картину того, как действует данный механизм и в какой последовательности.

Но не только гайки-винтики интересуют девушку. Ольга Тузикова – активная участница различных мероприятий, проводимых в колледже, с удовольствием занимается волейболом. В выходные часто ездит вместе с родными на рыбалку. Многочисленные её увлечения, считает она, не мешают ей успешно учиться.

Будущий механизатор постоянно принимает участие в различных образовательных олимпиадах и конкурсах, за что неоднократно награждалась грамотами и сертификатами.

Девушка ничуть не жалеет, что сделала выбор в пользу Глубоковского аграрного колледжа и своей профессии, так как, по её мнению, здесь она может получить все навыки и знания современных машин и тракторов, а также диплом квалифицированного техника-механика, который поможет ей в дальнейшей трудовой жизни.

По окончании учёбы в планах у девушки – открытие собственного автосервиса по обслуживанию сельскохозяйственной техники.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Глубоковским аграрным колледжем