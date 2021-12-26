С точностью до миллиметра

Уникальное оборудование, приобретённое в рамках исполнения предвыборной программы партии «Nur Otan», начали применять в лечении онкобольных.

Этой новостью поделилась в социальных сетях руководитель ВКО Многопрофильного центра онкологии и хирургии, депутат городского маслихата от партии «Nur Otan» Гульмира Сагидуллина.

– Важной задачей предвыборной программы партии «Nur Otan» является обеспечение населения доступной, качественной, высокоспециализированной медицинской помощью, – сообщила Гульмира Сагидуллина. – В области реализуется ряд программ и проектов, нацеленных на улучшение качества жизни наших сограждан. В свою очередь, реализация всех пунктов предвыборной программы – это долг и личная ответственность каждого депутата.

По её сведениям, в Многопрофильный центр онкологии и хирургии в рамках исполнения Дорожной карты предвыборной программы партии «Nur Otan» в этом году приобрели линейный ускоритель новейшей модели Versa HD фирмы Elekta. Поэтапно шли монтажно-наладочные работы. Специалисты онкоцентра прошли обучение и получили ценные знания для работы на современном медоборудовании.

– Первые пациенты уже начали получать лечение с помощью линейного ускорителя. К примеру, житель областного центра, пациент с раком носового прохода, сейчас получает в рамках комплексной терапии лечение на аппарате Versa HD, ему назначено 20 сеансов. Это проведение лучевой терапии и выполнение радиохирургических операций с миллиметровой точностью.

Используемые в этом аппарате технологии позволяют значительно увеличить точность наведения излучения, предоставляют возможность улучшенного визуального контроля и ускорение проведения процедуры, а самое главное – максимально снижают облучение здоровых органов в результате их перемещения, – отметила руководитель онкоцентра.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников