С теплотой для всех сердец

Благотворительная акция «Жылы жүрек» прошла в Усть-Каменогорске.

Напомним, в конце прошлого года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой организовать на общенациональном уровне в год 30-летия Независимости РК «Марафон добрых дел».

«…Эта важная инициатива сплотит всех нас. Очевидно, что в такой сложный период добрые дела укрепят нашу страну, объединят общество», – подчеркнул Глава государства. Так, по всей стране, включая Восточно-Казахстанскую область, проходят различные мероприятия по фандрайзингу, корпоративному волонтёрству.

В рамках реализации проекта в Усть-Каменогорске Молодёжный ресурсный центр Управления внутренней политики ВКО совместно с Восточно-Казахстанским университетом имени С. Аманжолова организовали донорскую акцию «Жылы жүрек».

– Участие в донорстве приняли все желающие: студенты, преподаватели и жители областного центра, – рассказал руководитель сектора молодёжных инициатив Молодёжного ресурсного центра Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области Данияр Жунусов. – Также во время акции на добровольной основе проходил сбор денежных средств, которые направят на поддержку социально уязвимых категорий граждан.

Устькаменогорец Андрей Аверин не первый раз принимает участие в подобной акции. Для него донорство стало доброй традицией.

– Мне кажется, если есть возможность помочь людям, то ей нужно обязательно воспользоваться, – поделился он.

Александра Исаева

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