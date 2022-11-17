С пылу с жару

Многодетная мама из Глубоковского района благодаря безвозвратному гранту открыла в родном селе пункт быстрого питания.

Государство помогает сельским жителям, особенно из числа социально опекаемых категорий населения, стать индивидуальными предпринимателями. Безвозмездные и безвозвратные гранты на открытие собственного бизнеса получают участники Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

Возможностями программы воспользовалась жительница села Бобровка Евгения Бердыгожаева. Получив грант в размере 1 225 200 тенге, многодетная мама стала владелицей сельского стритфуда, где она готовит различную выпечку на вынос.

Прежде чем получить грант, женщина прошла курсы в рамках проекта «Бастау Бизнес», в течение трёх месяцев изучала тонкости ведения бухгалтерии. Написав бизнес-план, Евгения успешно защитила проект перед специальной комиссией.

– О том, что государство предоставляет начинающим предпринимателям безвозмездные гранты, я знала давно, и даже в течение трёх лет участвовала в различных проектах со своим бизнес-планом, но безрезультатно, – рассказывает предпринимательница. – На этот раз мне повезло, я получила грант! Благодаря этому смогла осуществить свою мечту – стать финансово независимой и полезной обществу.

Заручившись государственной поддержкой, Евгения Бердыгожаева приобрела кухонное оборудование для приготовления и хранения блюд быстрого питания – холодильник, морозильную камеру, духовой шкаф, микроволновую печь и другое. На собственные сбережения купила киоск и начала реализовывать бизнес-задумку.

Свежие самсу, пиццу, чебуреки, шаурму, сытные пироги и другие блюда, ставшие уже традиционными, с удовольствием раскупают односельчане и транзитные гости сельского округа.

Предпринимательница говорит, что в скором времени она планирует расширить меню, добавив в него гамбургеры, хот-доги и сладкие пироги.

Сельское руководство считает, что такой пункт быстрого питания по достоинству оценят и гости их удивительного и полного природных достопримечательностей края.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район