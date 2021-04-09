С открытым забралом

В двух крупных сёлах Тарбагатайского района откроются офисы «Открытый акимат».

В рамках проекта ANTIKOR.LIVE аким Тарбагатайского района Асхат Смаилов презентовал ход реализации в районе антикоррупционной стратегии РК и концепции «слышащего государства».

– При поддержке акима области Даниала Ахметова из областного бюджета выделены средства на открытие «Открытого акимата» в формате Open Space в селе Акжар, – проинформировал он. – Также дополнительно планируем открыть офис «Открытый акимат» в селе Тугыл.

По словам главы района, в целях оказания государственных услуг населению в 17 сельских округах открыто 20 уголков самообслуживания. Пятнадцать из них размещены в зданиях акиматов сельских округов, один – в здании школы, три – в центральных библиотеках сельских округов Аксуат, Акжар, Тугыл, ещё один – в здании акимата Тарбагатайского района, в офисе «Открытый акимат» сервисного типа.

По сведениям акима района, для проведения внутреннего анализа выявления коррупционных рисков в деятельности государственных органов в государственных учреждениях, финансируемых из местного бюджета, создана рабочая группа. В декабре 2020 года отделом государственного учреждения «Аппарат акима Тарбагатайского района» проведён внутренний анализ коррупционных рисков, результаты которого опубликованы на официальном сайте акима района. Работа в этом году будет продолжена.

– В целях предупреждения и снижения рисков коррупции 17 аппаратов акимов сельских округов, 15 отделов и учреждений района включены в базу «Интерактивная карта открытого бюджета», – отметил Асхат Смаилов. – В целом по району на сегодняшний день опубликован бюджет 32 государственных учреждений на сумму 10 018 586,0 тыс. тенге. Для того чтобы прозрачность бюджета была доступна всем, на центральных улицах 17 сельских округов размещены баннеры на тему «Интерактивная карта открытого бюджета».

Марк Касымов

Фото из открытых источников

Тарбагатайский район