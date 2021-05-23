С огнём шутки плохи

Человеческий фактор стал причиной возгорания 81 бани и 153 хозяйственных построек в Восточно-Казахстанской области.

С наступлением пожароопасного периода у пожарных региона прибавилось работы. Практически ежедневно, а бывает, и несколько раз в день, на пульт дежурного поступают сообщения о возгораниях, причиной которых чаще всего становится человеческий фактор.

Так, несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнём привели к возгоранию в регионе 81 бани и 153 хозяйственных построек. При этом более половины банных пожаров возникают именно по причине плохого состояния печи и дымохода, а также неграмотного конструирования топки.

К примеру, из-за неисправности печного отопления и электропроводки 17 мая произошло сразу два пожара: в хозпостройках Риддера на площади 12 квадратных метров и в селе Тарханка Глубоковского района на площади 115 квадратных метров. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

– Сложность тушения пожаров в хозпостройках в том, что огонь мгновенно перекидывается на большую площадь в связи с загруженностью и близко расположенными строениями, – рассказали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Специалисты обращают внимание жителей региона на то, что возникновение пожароопасной ситуации зависит от них самих. Поэтому во избежание чрезвычайных ситуаций следует ответственнее подходить к соблюдению требований противопожарной безопасности.

Александра Исаева

Фото из открытых источников