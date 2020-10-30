С любовью к миру 

Асем Омарова любит природу родного края и всё увиденное переносит на полотно. На её холстах правят бал тишина, дружный перестук деревьев, аромат морозного утра и терпкий запах хвои. В такой красоте хочется заблудиться, побродить по лесным дорожкам, утопая ногами в жёлтой листве…

МИР ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В основе творчества преподавателя изобразительного искусства детской музыкальной школы села Опытное поле – пейзаж. Через изображение природы Асем Омарова выражает свои чувства, мысли, мироощущение. Её работы – это как экскурсия по чудесным уголкам восточноказахстанской земли. Какие, оказывается, они красивые! Зачастую мы идём, торопимся, даже не замечаем всю красоту, которая нас окружает. Наверное, в этом и состоит особое восприятие художника, чтобы всё видеть, подмечать и передать это другим.

– Природа – вот самый талантливый художник. За долю секунды она сделает шедевр без всякой коррекции и фильтров. Все мы учимся у неё красоте и гармонии, – признаётся Асем Асылхановна.

Пейзажи художницы отражают природные ландшафты и явления природы. Мастер переносит на свои холсты первозданную красоту гор и лесов, рек и морей, неукротимое буйство гроз, великолепие радуги, восхода и заката.

Каждая из работ не похожа на предыдущую: где-то пейзаж отражает реальность, где-то художница даёт волю фантазии, воспоминаниям, а порой воплощает в красках своё настроение. Её работы излучают радость, счастье, доброту, создают определённое настроение, помогают увидеть мир другими глазами.

УВЛЕЧЕНИЕ – В ПРОФЕССИЮ

Асем Омарова родилась и выросла в городе Алматы. Любовь к рисованию у неё с детства. Откуда такой дар, она не знает. Родители не проявляли интереса к творчеству. Чего не скажешь об их детях: старший брат Асем стал профессиональным музыкантом, младший – артистом балета.

Желание рисовать появилось у девочки, когда она училась в интернате. В детстве рисунки Асем по манере исполнения отличались от рисунков сверстников. А когда преподаватель по труду увидел её работы из пластилина, рекомендовал получить профессиональные навыки художника. Благодаря учителю девушка поняла, что хочет посвятить жизнь рисованию.

– В школу-интернат, который позже стал Республиканским художественным колледжем, принимали только одарённых детей со всей страны, – рассказывает Асем. – Более того, команда преподавателей ездила по Казахстану в поисках талантливых детей. Все вступительные экзамены я сдала на «отлично». Но об этом сообщили только ближе к сентябрю. Домой пришло письмо с поздравлениями, необычное, очень красиво оформленное. Оно до сих пор хранится дома у мамы.

Успешно окончив колледж, девушка поступила в Алматинский университет имени Абая на художественно-графический факультет. Получив диплом, внезапно решила заняться бизнесом, открыла детское кафе. Но не сложилось. Вышла замуж и переехала в Восточный Казахстан.

Несколько лет работала не по специальности, но вскоре обнаружила, что страсть к живописи сильнее. А когда стал подрастать сын Нурдаулети проявлять художественные способности, решила посвятить себя преподавательской стезе.

РИСОВАТЬ – ЗНАЧИТ МЫСЛИТЬ

Сегодня художница делится навыками, мыслями и секретами со своими учениками. Учит их писать с натуры, искать вдохновение в природе и не бояться экспериментировать.

В работе основной акцент Асем Асылхановна делает на творчестве, на тяге к рисованию, на удовольствии.

– На занятиях я стараюсь делать упор на простом желании рисовать. Приходишь, берёшь карандаш или кисть и творишь. У каждого художника, даже самого юного, есть свои взгляды на мир, свои интересы, привязанности и любимые темы, свои приёмы и секреты работы, то есть качества, составляющие творческую индивидуальность. Эти качества я всегда стремлюсь поддержать, укрепить и развить.

Педагог убеждена, что творческая индивидуальность – это не только особенное восприятие формы и цвета предметов, не только выбор определённых технических средств в работе. Прежде всего, это связано с мировоззрением художника, с его отношением к людям и их поступкам, к природе, ко всему, что нас окружает.

Разумеется, в художественной студии нет принципа: рисуй как хочешь. Премудрости постигаются в процессе. Ученик, безусловно, должен знать, что такое, к примеру, светотени.

– Важнее всего даже не знания, – уверяет педагог. – Главное – заронить искру, пробудить способности, которые есть в каждом. Рисовать, по большому счёту, умеет каждый ребёнок. Но в силу своих юных лет дети склонны метаться от одного увлечения к другому. Они хотят не только рисовать, но и петь, танцевать, играть в футбол. По моему мнению, сегодня самое сложное – не оторвать ребёнка от компьютера, а заставить его читать. Чтение, как ничто другое, пробуждает фантазию, стимулирует воображение. А художник без фантазии – не художник.

В своих учениках Асем Омарова ценит трудолюбие.

– Без него никуда! – говорит она. – Нельзя научиться рисовать, сотворив только одну картину. Некоторые ребята работают не только на занятиях, но и дома пускают в дело кисти. Это очень здорово и ценно! Ещё мне нравится нестандартность мышления, которую дети проявляют в творчестве. Хочу, чтобы мои воспитанники научились рисовать и смотреть на мир по-иному, видеть красоту в простых вещах. Наш мир невероятен, красотой художник должен поделиться с людьми. Я стараюсь учить мыслить. Это умение посредством рисования обязательно пригодится детям в других сферах деятельности.

По её мнению, занятия в изостудии помогают ребёнку не только развить творческие способности, но и испытать ситуацию успеха, чего он, возможно, лишён в основной учебной деятельности, получить разнообразный социальный опыт, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.

Сегодня нужно учить рисовать всех детей, считает Асем Асылхановна. Не для того, чтобы все вокруг стали художниками и заполонили картинами мир. А для повышения общего уровня культуры.

– Учишься ты живописи год или два – не важно, это навсегда останется с тобой, – уверена художница. – Культурный багаж. Человек научится видеть и ценить прекрасное. И передаст это умение своим детям.

Кстати, её ученики, участвуя в международных и республиканских конкурсах, неизменно занимают призовые места. Многие, познав секреты мастерства, связывают дальнейшую жизнь с искусством.

ЖИТЬ, ЧТОБЫ ТВОРИТЬ

За последние годы у Асем Омаровой собралось множество работ, которые могли бы украсить авторскую выставку художницы, о которой она давно мечтает, и позволить нашему зрителю увидеть красоту безграничных просторов родного края.

Все они такие разные, непохожие друг на друга, но каждая из них точно улавливает цветовой строй и колорит природы, создавая ощущение реальности и естественности.

– Люблю творить именно акварелью, она придает работам некую лёгкость, но она и капризная – результат всегда непредсказуем. Акварель либо оживляет произведение художника, либо губит беспощадно, но оттого работать с ней ещё интереснее, – делится художница.

На рисование одного произведения у Асем уходит от нескольких дней до нескольких месяцев. Всё зависит от вдохновения. Как она признаётся, сейчас рисует в основном с фотографии. На прогулке увидит красивое место, сфотографирует и потом рисует. А раньше она часто участвовала на пленэрах, рисовала природу «в живую».

Но больше всего художница любит рисовать лошадей. По её признанию, их отличают сила, стремительность, величественная красота, преданность и в то же время уязвимость и ранимость.

– Удивительное создание! – говорит она. – Конь – один из первых объектов изобразительного творчества людей, запечатлённый в наскальных рисунках, многочисленных изваяниях. Лошади – священные животные с древних времён. Я черпаю вдохновение в их внешней красоте, но ощущаю и нечто большее – стихию свободы, таящуюся под гривой.

Асем Омарова считает счастьем обучение детей пониманию искусства, любви к родной культуре, своим истокам. А когда смотришь на её картины, то чувствуешь волны теплоты и радости, исходящие от них, ощущаешь очарование родных просторов.

Бахыт Сарсембаева