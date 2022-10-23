С гордостью в сердце

25 октября казахстанцы отметят День Республики, который знаменует собой начало независимости нашей страны. Представители молодого поколения восточноказахстанцев рассказали, что для них значит этот национальный праздник.

Татьяна Гречушникова, директор Молодёжного ресурсного центра района Алтай:

– 16 июля 2022 года на заседании Национального курултая Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев озвучил инициативу о присвоении Дню Республики статуса национального праздника. Как отметил Глава государства, именно 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана, в которой отражены главные человеческие и политические принципы.

Суверенитет для любого государства – важный этап на пути к становлению независимости и обретению авторитета на международной арене. 25 октября были продекларированы правовые основы нашего государства. Определены принципы самостоятельности, неделимости и неприкосновенности. Этот день имеет поистине историческое значение для Республики Казахстан.

Адам Эльмурзаев, член чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах»:

– Национальные праздники имеют особое значение как для народа, так и для страны. Это не только возможность отдать дань уважения Родине, но и вспомнить исторические события, связанные с её становлением. Один из важных праздников в Казахстане – это День Республики, который отмечается 25 октября. На мой взгляд, этот день является символом мощи нашего государства и общенационального единства.

Для представителей молодого поколения национальный праздник – возможность продемонстрировать собственный патриотизм.

Екатерина Глазкова, студентка Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова:

– У любого государства есть своя символика и свои праздники. 25 октября тоже символическая дата в истории нашей страны, поскольку в этот день в 1990 году заложились основы нашего суверенитета.

В этот день в разных уголках страны пройдут выставки, конференции, круглые столы, торжественные концерты и другие тематические мероприятия, участие в которых примут все казахстанцы.

Ольга Лобанова, вожатая КГУ «Октябрьский комплекс «Школа-детский сад» Шемонаихинского района:

– 25 октября 1990 года – знаменательная дата в истории Республики Казахстан, с неё начинается отсчёт становления и развития нашего государства. Поэтому считаю, что придание этой дате статуса национального праздника является историческим решением, результатом эффективных реформ, проводимых в стране.

Значение Дня Республики сложно переоценить – в этот день определили основные принципы государственности и чётко обозначили позицию Казахстана как свободного и независимого государства.

Уверена, что этот день займёт особое место в сердце каждого казахстанца, особенно представителей молодого поколения. Мы должны знать и чтить историю своей страны и продолжать трудиться на её благо.