Блиц

С гордостью в сердце

23.10.2022
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25 октября казахстанцы отметят День Республики, который знаменует собой начало независимости нашей страны. Представители молодого поколения восточноказахстанцев рассказали, что для них значит этот национальный праздник.

С гордостью в сердце

Татьяна Гречушникова, директор Молодёжного ресурсного центра района Алтай:

– 16 июля 2022 года на заседании Национального курултая Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев озвучил инициативу о присвоении Дню Республики статуса национального праздника. Как отметил Глава государства, именно 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана, в которой отражены главные человеческие и политические принципы.

Суверенитет для любого государства – важный этап на пути к становлению независимости и обретению авторитета на международной арене. 25 октября были продекларированы правовые основы нашего государства. Определены принципы самостоятельности, неделимости и неприкосновенности. Этот день имеет поистине историческое значение для Республики Казахстан.

С гордостью в сердце

Адам Эльмурзаев, член чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах»:

– Национальные праздники имеют особое значение как для народа, так и для страны. Это не только возможность отдать дань уважения Родине, но и вспомнить исторические события, связанные с её становлением. Один из важных праздников в Казахстане – это День Республики, который отмечается 25 октября. На мой взгляд, этот день является символом мощи нашего государства и общенационального единства.

Для представителей молодого поколения национальный праздник – возможность продемонстрировать собственный патриотизм.

С гордостью в сердце

Екатерина Глазкова, студентка Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова:

– У любого государства есть своя символика и свои праздники. 25 октября тоже символическая дата в истории нашей страны, поскольку в этот день в 1990 году заложились основы нашего суверенитета.

В этот день в разных уголках страны пройдут выставки, конференции, круглые столы, торжественные концерты и другие тематические мероприятия, участие в которых примут все казахстанцы.

С гордостью в сердце

Ольга Лобанова, вожатая КГУ «Октябрьский комплекс «Школа-детский сад» Шемонаихинского района:

– 25 октября 1990 года – знаменательная дата в истории Республики Казахстан, с неё начинается отсчёт становления и развития нашего государства. Поэтому считаю, что придание этой дате статуса национального праздника является историческим решением, результатом эффективных реформ, проводимых в стране.

Значение Дня Республики сложно переоценить – в этот день определили основные принципы государственности и чётко обозначили позицию Казахстана как свободного и независимого государства.

Уверена, что этот день займёт особое место в сердце каждого казахстанца, особенно представителей молодого поколения. Мы должны знать и чтить историю своей страны и продолжать трудиться на её благо.

23.10.2022
895
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