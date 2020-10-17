Максим Бавин, супервайзер:

– День духовного согласия важен именно сейчас, в период пандемии. Она стала и эмоциональным, и физическим испытанием для людей во всём мире. У нас нет конфликтов, как, например, в других странах. Это, прежде всего, говорит о высокой культуре нашего народа и приоритетах в общественном сознании современного Казахстана.

У меня много друзей, знакомых и коллег – адептов разных религий, представителей разных национальностей. У нас разные взгляды на мир, разный подход к жизни, к культурным ценностям. Но это не мешает нам находить общий язык и уважать друг друга.

Иван Ильиных, экономист:

– Отношусь к этому празднику очень положительно и считаю, что такие дни должны быть особо отмечены в календаре. На мой взгляд, в современном обществе люди должны быть толерантными и сплочёнными. Наша страна является отличным примером взаимопонимания среди представителей разных этносов и конфессий, а консолидация на основе духовного единства мне кажется идеей уникальной и весьма прогрессивной.

Ирина Иванова, горный инженер:

– В нашей стране мирно сосуществуют представители разных религий и конфессий, я считаю, что это достигнуто за счёт грамотно сформированной в обществе толерантности и открытости. В единстве – наша сила, и единство духовное мы тоже должны поддерживать. Мы все разные, но мы хорошо понимаем и уважаем друг друга.

Алиса Сухорукова, студентка:

– Я люблю свою страну! Здесь относятся с уважением к каждой культуре, и наше единство – в разнообразии. Этот день нужен, чтобы мы не забывали и о том, что сплочены не только национальной идеей, но и духовными связями!

Ольга Чавкина, художник, руководитель арт-студии Performance:

– Казахстан – родной дом для представителей многих этносов. Духовное согласие – одно из важных направлений в воспитании молодого и современного поколения. Пример нашей страны показывает, что единство – в различии. Мы все разные, но нас объединяет любовь к жизни, к хорошим, правильным идеям. Мы едины, потому что любим нашу страну. У нас есть увлечения, например, такие как искусство, которые нас объединяют независимо от пола, возраста или вероисповедания. Этим наша страна демострирует миру пример дружбы и единства.

Необходимо вести конструктивный диалог, как это делается у нас. На этом этапе можно решить большинство вопросов, что ведет к духовному согласию в обществе. Это помогает быть внимательным к окружающим, что особенно заметно сейчас, в период пандемии. На примере нашей страны можно увидеть, как духовное развитие общества помогает в сохранении и укреплении межэтнического и межрелигиозного сотрудничества.

Зарина Айтказина, психолог: