Духовная опора

Ольга Кувшинникова, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры казахской, русской филологии и журналистики Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова, Усть-Каменогорск:

– Имя Абая Кунанбайулы в моём представлении неразрывно связано с истоками духовной, нравственной, интеллектуальной культуры казахского народа. Мысли Абая дали импульс развитию социума, его поэзия запечатлела биение сердца Великой степи. Неудивительно, что книги этого писателя, просветителя получили второе рождение, перевоплотившись в цитаты и афоризмы.

В творчестве Абая отражены многие вопросы, волнующие каждое поколение, поэтому такие философские произведения, как «Слова назидания», будут полезны для современной молодёжи.

Айман Бокпасарова, председатель ОО «ГККУ Айша Биби», Семей:

– В основном Абая Кунанбайулы знают как поэта, писателя, переводчика, мыслителя, композитора, просветителя казахского народа. Но хочу акцентировать внимание на том, что были ещё сферы деятельности, в которых трудился наш великий предок. Он прославился как политический деятель, вдумчивый бий и талантливый законодатель.

Абай с детства впитал в себя все тонкости казахского права и законодательства и в своё время заменил отца, продолжив правовое дело своих предков. Он создал первый степной правовой документ «Кодекс для простых казахов», который представлял собой свод обычаев и законов степи. Многие положения «Кодекса для простых казахов» не теряют актуальности и в наше время.

Также Абай Кунанбайулы славился честностью и справедливостью, поэтому его часто приглашали быть торе бием и судьей-примирителем. Он оставил нам мудрые заветы, которыми мы руководствуемся в жизни.

Наталья Щербакова, ученица КГУ «Ново-Бухтарминская средняя школа № 2», район Алтай:

– Восхищаюсь мудростью поэта, писателя и просветителя Абая Кунанбайулы и считаю правильным, что в нашем государстве 10 августа появился новый праздник – День Абая. Ведь именно в этот день родился поэт, открывший миру богатство казахского языка и литературы.

Я с удовольствием читаю его произведения, в них заложен такой глубокий смысл и душа автора, что не передать словами. Мне кажется, что благодаря произведениям Абая мы учимся любить Родину, приучаемся к труду и знаем, что такое настоящие человеческие ценности.

Назира Шаяхметова, главный специалист отдела культуры и развития языков, Глубоковский район:

– Считаю великого Абая Кунанбайулы исторической ценностью для казахского народа, его путеводной звездой, которая привела к светлому будущему. Он мечтал, чтобы его народ был образованным и просвещённым, неустанно боролся за утверждение жизни, за человека, за торжество справедливости.

Наследие, которое оставил Абай следующим поколениям, сложно переоценить. Чтобы достойно жить, считал акын, необходимо следовать незыблемым истинам – быть честным, неподкупным, трудолюбивым, уважительно относиться к людям независимо от их социального статуса. Абай говорил: «Достоинство человека определяется тем, каким путем он идёт к цели, а не тем, достигнет ли он её».

Елена Шаменова, заведующая Центральной детской библиотекой, район Алтай:

– Выдающийся поэт и писатель, борец за процветание родного народа Абай Кунанбайулы стал основоположником письменной казахской литературы, проводником богатства казахской культуры и традиций всему миру. Его творческое наследие – это духовное состояние нации, а сам Абай – фигура мирового масштаба, его знают и почитают во многих странах.

В районе Алтай трепетно относятся к творчеству великого предка, его мудрые наставления передают из поколения в поколение. Наша библиотека в честь 175-летия Абая Кунанбайулы проводит различные онлайн-мероприятия: литературные портреты, челленджи и викторины, в которых участвуют не только дети, но и взрослые, поскольку в каждом возрасте открываются разные грани творчества мыслителя. В своих произведениях он заставляет читателя задуматься о моральных ценностях и истинном предназначении человека.