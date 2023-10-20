Ровною лентою вьётся…

В республике уделяется повышенное внимание состоянию автомобильных трасс. За этот год в Восточно-Казахстанской области отремонтируют 421 км дорог.

На их текущий и средний ремонт из бюджета выделено 20,8 млрд тенге. Следует отметить, что все запланированные дорожные работы уже находятся на стадии завершения.

Руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржан Жумадилов рассказал, что общая протяжённость автотрасс составляет 5,2 тыс. км, из них 1,2 тыс. – республиканского значения, 1,6 тыс. – областного и ещё 2,4 тыс. км – это дороги районного значения.

Особое внимание уделяется реализации крупных проектов, связанных с автомобильными дорогами республиканского значения. Так, в течение нескольких лет проводится планомерная реконструкция трасс Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск и Калбатау – Майкапчагай.

– Поскольку дорога Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск имеет не только республиканский, но и международный статус, то работы по её реконструкции проходят на территории нескольких областей Казахстана. Из 786 км на долю Восточно-Казахстанской области приходится участок ремонта – 60 км. Работы на этом участке выполняет компания «Ситик Констракшн» (КНР). В настоящее время все они на стадии завершения, – отметил Нуржан Жумадилов.

Параллельно ведётся реконструкция автомобильной дороги Калбатау – Майкапчагай, общая протяжённость которой составляет 415 км. На долю Восточно-Казахстанской области приходится участок ремонта – 218 км. Строительные работы практически закончены на большей части – 195 км. Оставшиеся будут приведены в порядок в следующем году, а пока для удобства водителей подрядчики отсыпали верхний слой дороги гравийным покрытием.

Отметим, что в текущем году, помимо реконструкции двух дорог республиканского значения, средним ремонтом были охвачены ещё 29 км дорог с таким статусом.

Кроме того, по Восточному Казахстану текущий и средний ремонт проводился на 392 км дорог областного и районного значения, а также улиц городов, районных центров и сёл.

Текущий «ямочный» ремонт дорожники начинают, как только устанавливается соответствующий температурный режим. В 2023 году ямы ликвидировали на площади

326 тыс. м2, из которых 54 тыс. м2 пришлись на долю трасс республиканского значения, а 272 тыс. м2 – на дороги области и районов ВКО.

– Текущий ремонт включает и другие виды работ на дорогах. Так, в этом году подрядчики нанесли 2 тыс. км дорожной разметки, установили или заменили 1104 дорожных знака, отремонтировали 1600 погонных метров тросовых ограждений и на площади 62 м2 гравийных дорог провели профилировку, – уточнил Нуржан Жумадилов.

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в текущем году завершается средний ремонт участков автодороги Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское по направлению Сибинских озёр, подъезд к посёлку Новая Бухтарма, а также к сёлам Акжар, Зайсан – Шиликты, Акжар – Шиликты и к другим крупным населённым пунктам области.

Кроме того, только в текущем году на территории области отремонтировали 121 км улиц.

Планами на 2024 год поделился заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ерлан Уалиев.

По его словам, в будущем году общий охват ремонтными работами дорог областного и районного значения, а также улиц должен составить порядка 600 км. Кроме этого, планируется привести в порядок подъезды и дороги, ведущие к сельским населённым пунктам.

На участке с 26 по 36 километр дороги Васильевка – Бозанбай в качестве эксперимента выполняется средний ремонт с применением технологии «каменные дороги АNТ». Здесь, используется специальный стабилизатор грунта, что снижает затраты и сокращает сроки ремонтных работ.

В настоящее время все планы на 2024 год по ремонту дорог в регионе уточняются, после чего будут подаваться бюджетные заявки на финансирование проектов.

Екатерина Гуляева