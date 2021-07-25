«Рисовать может каждый»

Каждый может научиться рисовать, в этом уверен учитель детской художественной школы Абайского района Адилет Абдибаев.

Родился Адилет в Семее, сейчас проживает в Абайском районе. Его любовь к рисованию начала проявляться ещё со школьной скамьи. Уроки рисования в своей родной средней общеобразовательной школе № 22 он старался не пропускать. Позже работы юного художника начали направлять на участие в различных конкурсах. Рисунки были отмечены призовыми местами.

Поступив в Колледж бизнеса и сервиса, своё увлечение он не бросил и даже наоборот – практики стало больше. Было много возможностей для развития, в том числе участие в пленэрах. После окончания учёбы многие картины героя нашей публикации остались в его альма-матер.

– Больше всего мне близок анималистический жанр. Люблю рисовать животных в движении, особенно лошадей, – говорит Адилет Абдибаев. – Бывает, нет вдохновения, в такие моменты одну картину могу рисовать чуть ли не месяцами. Иногда на работу у меня уходит пара дней. Как известно, вдохновение может прийти в любое время. Когда оно всё же появляется, рисую тем, что есть под рукой. Могу начать рисовать акварелью, затем гуашью, а потом и вовсе ручкой, в итоге получается смешанная техника.

Недавно художник участвовал в выставке произведений изобразительного искусства Абайского района в Восточно-Казахстанском музее искусств, которая проходила в рамках областного фестиваля «Дала дидары». Здесь можно было увидеть его картины «Арпалыс», «Асауды үйрету», «Қансонарда бүркітші шығады аңға» и сувернирное оружие. Нужно упомянуть палицу (шоқпар), которую он сделал из корня берёзы.

В детской художественной школе художник работает с 2011 года. Преподаёт рисование учащимся разных возрастов.

– На обучение принимаем детей с третьего класса. Однако порой родители приводят к нам детей и младше. Так как хотят, чтобы они как можно раньше начали развивать свои творческие способности, – пояснил Адилет. – Ребят разделяем по курсам. К примеру, на первом курсе учатся малыши, которые только начинают вникать в рисование, некоторые впервые берут в руки карандаш. С ними мы изучаем основы, показываем, как изображать на бумаге отдельные элементы – яблоко, дерево, животное и т. д. К концу года они осваиваются и уже могут нарисовать натюрморт, пейзаж.

По его словам, важнее всего правильно взаимодействовать с детьми. У кого-то могут быть сложности при рисовании, кто-то абсолютно не переносит критику. Поэтому к каждому нужно найти свой подход. При этом родители тоже должны постоянно интересоваться увлечениями ребёнка и поддерживать его.

– Рисовать может каждый. Даже моя полуторагодовалая дочь, которая ходит в детский сад, носит с собой ручку, листок бумаги и пытается рисовать, – поделился учитель.

Как мы писали ранее, особое внимание в детской художественной школе Абайского района уделяется развитию у детей интереса к национальным традициям, в частности к казахским народным ремёслам. Помимо рисования ребят тут учат плести камчи из четырёх, шести, восьми кожаных полос, изготавливать узду. Учителя уверены, что эти навыки обязательно пригодятся учащимся.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева

Абайский район