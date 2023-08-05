Риддер меняет облик

Вчера в Риддере на внеочередной VI сессии городского маслихата восьмого созыва депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Даулета Батырбаева на пост акима города.

В сессии принял участие аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, который подчеркнул, что на нового руководителя города ложится колоссальная ответственность. В первую очередь это, безусловно, касается завершения ремонтных работ на Риддер ТЭЦ и подготовки к отопительному сезону. Глава региона выразил уверенность в том, что Даулет Батырбаев справится со всеми поставленными перед ним задачами. Для этого нужно наладить конструктивный диалог между властью, населением и представителями бизнес-сообщества. В новых реалиях необходимо чётко понимать, как выстраивать эти отношения, придерживаясь концепции «слышащего государства».

Крайне важным остаётся вопрос привлечения инвестиций, особенно в сферу туризма и развития зимних видов спорта. Риддер вполне может стать и тренировочной, и соревновательной базой, нужно лишь создать все необходимые условия. Кроме того, по словам Ермека Кошербаева, нужно обратить внимание на внешний облик города, составить план реконструкции зданий и сооружений, привести в порядок места отдыха горожан, не теряя при этом оригинального архитектурного стиля. Более того, аким области ознакомился с ходом ремонта фасадов и отметил, что необходимо использовать современные методы отделки домов, чтобы не приходилось штукатурить и красить их каждый год.

Что касается Риддер ТЭЦ, то финансирование из республиканского бюджета уже поступило в полном объёме, сейчас нужно грамотно распределить средства и работать на опережение. Вопрос с передачей теплоисточника в коммунальную собственность находится на стадии решения, новый инвестор уже составил график погашения долгов перед угольным разрезом Каражыра, а также начал выплачивать деньги подрядчикам, работавшим на станции на протяжении прошлого аварийного отопительного сезона. Несомненно, у нового акима Риддера впереди много работы, но он подчеркнул, что сделает всё от него зависящее, чтобы решить накопившиеся проблемы.

На сегодняшний день основная задача, которая стоит перед подрядчиками и местными исполнительными органами – контролировать процесс ремонта Риддер ТЭЦ, чтобы быть уверенными в том, что теплоисточник будет введён в строй к началу отопительного сезона.

Аким области посетил этот важнейший для города инфраструктурный объект и ознакомился с ходом ремонтных работ.

– Отставаний от графика нет, несмотря на определённые трудности, – отметил глава региона. – Ремонт приходится вести «с колёс», поэтому постоянно идёт актуализация фронта работ. Сегодня по всем узлам и агрегатам исполнение работ составляет более 40 процентов.

Напомним, четыре из шести котлов на теплоисточнике планируют запустить уже к 20 сентября. Это три котла среднего давления и один – высокого давления. Как уже сообщалось, с наступлением серьёзных холодов в Риддере будут работать все шесть агрегатов.

– Работы ведутся на всех шести котлах, другом оборудовании, тракте топливоподачи, галерее, – рассказал генеральный директор АО «Риддер ТЭЦ» Игорь Михайленко. – В ближайшее время начнётся самый важный и ответственный процесс монтажа оборудования.

Однако бесперебойная подача тепла в дома горожан зависит не только от жара в печах. Доставить его в квартиры помогает целая сеть инженерных сооружений. Поэтому к вопросу реанимации отопительной системы в Риддере подошли комплексно, с учётом текущего состояния каждой из её частей.

– Есть контроль над исполнением ремонтных работ со стороны Правительства РК и Министерства энергетики страны, – подчеркнул Ермек Кошербаев. – Сейчас на теплоисточнике в три смены работают 400 человек, на следующей неделе их количество вырастет до 500. Если будет необходимость в дополнительной рабочей силе, Правительство готово оказать поддержку и в этом вопросе.

Огромное внимание уделяется реконструкции тепловых сетей. Более двух километров трубопровода обновят в рамках капитального ремонта Риддер ТЭЦ. Сметная стоимость ремонта составит порядка 1,1 миллиарда тенге.

Специалисты ТОО «Восток Котлы» демонтируют старые и прокладывают новые трубы, работы ведутся на четырёх участках города. Прокладку магистрали подрядчик начал

29 мая, уже в текущем месяце она будет завершена. В настоящее время проведена опрессовка и полностью засыпан один из участков протяжённостью 500 метров. В целом, силами ТОО «Восток Котлы» капитальным ремонтом будет охвачено 1934 метра тепловых сетей.

– От нашего предприятия в капитальном ремонте тепловых сетей задействовано до 30 человек, – рассказал представитель ТОО «Восток Котлы» Оралбек Турашев. – Темпы хорошие, планируем до конца августа завершить все работы.

Аналогичную работу обеспечивает другой подрядчик – ТОО «Востоквзрывпром». По словам главного инженера предприятия Сергея Богданова, их организация проводит капитальный ремонт на двух участках протяжённостью 320 метров. Работы также будут завершены до конца текущего месяца.

Общая протяжённость тепловых сетей АО «Риддер ТЭЦ» составляет 160 километров.

Также аким ВКО Ермек Кошербаев встретился с родителями учащихся школы «Шаңырақ» в Риддере.

С вопросом о предоставлении комфортного здания для учащихся единственной в городе горняков школы с государственным языком обучения к главе региона обратились представители городского актива в ходе приёма граждан. Ермек Кошербаев пообещал лично изучить вопрос и ознакомиться с текущим положением дел в образовательном учреждении.

Спустя несколько дней состоялся конструктивный диалог с родителями учеников школы «Шаңырақа». Поступило предложение передать учебному заведению построенное недавно здание, где сейчас размещается школа со смешанным языком обучения. Глава региона уверен, что есть иные пути решения вопроса, с учётом мнений всех заинтересованных сторон.

– Взять и выселить учащихся из уже действующей школы мы не можем, – сказал аким ВКО Ермек Кошербаев. – Поэтому необходимо рассмотреть все возможные варианты, в том числе строительство школы для учащихся «Шаңырақа».

Акиму города Риддера совместно с управлением экономики и бюджетного планирования поручено внимательно изучить все детали и внести предложения. Своё видение выхода из этой ситуации уполномоченные ведомства должны предоставить через 10 дней.

Кроме того, Ермек Кошербаев посетил сш №11. Это современное и комфортное здание, где есть всё необходимое для полноценного образовательного процесса. Единственный недочёт – не закреплённые ворота на футбольном поле. Исправить ситуацию обещали в самые короткие сроки.

Мария Симонова,

Ерик Абитов