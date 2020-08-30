Решение, изменившее мир

Ежегодно 29 августа весь мир отмечает Международный день действий против ядерных испытаний. Именно в этот день 29 лет назад было принято судьбоносное решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона.

Отголоски тех страшных лет, когда на полигоне гремели взрывы, в памяти семейчан живы по сей день. Помнят люди и тот самый «ядерный гриб», который однажды взмыл над многострадальной землёй Семипалатинска и навсегда стал зловещим символом разрушения и потерь. Испытания, проводившиеся на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, нанесли невосполнимый ущерб здоровью нескольких поколений местных жителей и окружающей среде всего региона. Территория прилегающих к полигону районов Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей была признана зоной экологического бедствия. На протяжении почти полувека здесь не прекращались испытательные взрывы, из года в год пропитывавшие смертельным ядом земли нашего родного края. И наконец 29 августа 1991 года Указом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева было принято судьбоносное решение о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Закрыв полигон и добровольно отказавшись от ракетно-ядерного арсенала, Казахстан доказал всему миру, что является приверженцем идей ядерного разоружения. Сегодня энергия атома на пострадавшей от ядерных испытаний земле используется только в мирных целях, шагая в ногу с научным прогрессом. Перспективные инновационные проекты реализуются на базе Национального ядерного центра и Парка ядерных технологий в Курчатове. Решаются вопросы развития атомной отрасли, обеспечения энергетической безопасности страны, охраны здоровья населения и окружающей среды, ведется работа по формированию кластера радиологической медицины по диагностике, лечению и реабилитации людей с онкологическими заболеваниями и заболеваниями, связанными с радиацией.

Вместе с тем, как отмечают городские общественники, Семей на сегодняшний день стал самым настоящим символом разоружения, а потому предлагают реабилитировать Семейский регион. С таким предложением выступил один из городских общественников, заслуженный работник атомной отрасли Республики Казахстан Николай Исаев.

– Август однозначно является самым знаковым месяцем для Семипалатинского испытательного ядерного полигона. 21 августа 1947 года было начато его строительство, 29 августа 1949 года было произведено первое испытание ядерного заряда, 12 августа 1953 года было произведено первое испытание термоядерного заряда, и, наконец, 29 августа 1991 года он был закрыт, – говорит Николай Исаев.

Что будет дальше, покажет время, а пока местные жители, помня историю родной земли, продолжают отдавать дань многолетним традициям.

С особенным трепетом восточноказахстанцы относятся к «Акции мира», которая ежегодно проходит на острове Бейбітшілік. Каждый год 29 августа здесь собираются жители и гости Семея, чтобы выразить свою позицию. Именно так, как когда-то с лозунгами за закрытие полигона выступали представители движения «Невада – Семей», которому в этом году исполняется 31 год. Так, из года в год сотни неравнодушных людей собирались на площади у монумента «Сильнее смерти» с лозунгами: «Мы за безъядерный мир!», «Мы за жизнь без ядерных испытаний!», «Мы за ядерное разоружение!» и возлагали цветы к подножию монумента в память о жертвах ядерных испытаний.

В этом году, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, провести акцию в прежнем масштабе не получится. Тем не менее коронавирус не станет помехой, чтобы почтить память тех, чьи жизни унес полигон. В этот день состоится возложение цветов к монументу «Сильнее смерти» и почтут минутой молчания память тех, кто навсегда остался заложником «ядерного гриба».

Наргиза Омарканова

Семей