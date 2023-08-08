Ремонт Согринской ТЭЦ будет полностью завершён к началу отопительного сезона

С ходом ремонтных работ на одном из крупнейших теплоисточников Усть-Каменогорска ознакомился аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев. Напомним, в 2018 году ТЭЦ была передана в частную собственность, тогда износ оборудования составлял более 85 процентов.

Сейчас здесь завершён капитальный ремонт двух котлов, заканчиваются работы на третьем, а также на двух турбинах и двух трансформаторах. Все необходимое оборудование завезли ещё в декабре прошлого года, поэтому никаких отставаний от графика нет. Хорошие темпы работ позволяют быть уверенными, что в отопительный сезон Согринская ТЭЦ войдёт в полной готовности.

Что касается запасов угля, то сейчас на ТЭЦ имеется 44 тысячи тонн твёрдого топлива, этого хватит на 42 дня. Заключены договоры о поставках с угольным разрезом Каражыра, до начала отопительного сезона суточная потребность в угле составляет 735 тонн, а с наступлением холодов – 1065 тонн.

На сегодняшний день, по словам специалистов станции, Согринская ТЭЦ обеспечивает теплом весь микрорайон Согра, посёлки Солнечный и Радужный, ТМК и учреждения КУИС. В случае, если будет реализован проект по «закольцовыванию» ТЭЦ с теплосетями города, станция сможет обеспечивать и дома в частном секторе, чьи владельцы согласны подключиться к центральному отоплению.

В ходе рабочей поездки акима области прозвучала идея обсудить все системные проблемы отрасли перед началом отопительного сезона в формате диалоговой площадки, где могли бы принять участие представители профильных государственных структур и предприятий.