Подари вторую жизнь… пластику

Все ли знают, что на улицах Усть-Каменогорска есть специальные автоматы по приёму вторичного сырья – фандоматы? Их не только можно использовать для сдачи пластиковых бутылок и алюминиевых банок, но и получать за это бонусы!

Утилизация отходов – одна из самых глобальных экологических проблем современного мира. Ежедневно тонны мусора попадают в окружающую среду, загрязняя её на сотни лет вперёд. И если, к примеру, пищевые или растительные отходы разлагаются за небольшой срок, то стекло, пластик, алюминий и резина сохраняют неизменное состояние сотни лет, превращая Землю в огромную свалку.

По мнению учёных, решить этот вопрос можно посредством разумного потребления, сортировки и переработки отходов с последующим использованием вторсырья. Внести свой вклад в это может каждый из нас – сортировать использованную пластиковую посуду, картон, жестяные банки и сдавать их в специализированные пункты приёма, выбрасывать в отдельные мусорные баки, которые есть почти во всех городских дворах. Или в фандоматы.

– Пока в Усть-Каменогорске пять фандоматов, но в ближайшем будущем их будут десятки по всему городу. Сдавая пластиковые бутылки в фандомат, можно получать экобонусы, которые можно обменять на скидки в магазинах, подписку на популярные онлайн-платформы и экоманикюр, – поясняет экоактивист Людмила Евженкова. – Для этого необходимо скачать приложение Sparklo в App Store или Google Play, зарегистрироваться в нём, вложить бутылку в барабан для приёма тары и ввести свой номер телефона, по которому будут зачислены бонусы.

Но можно сдать пластик, просто нажав на кнопку «сдать без бонусов». Главное, бутылка будет отправлена на переработку, а не останется на улице.

– Фандомат состоит из двух сегментов: в верхнем – сенсорный дисплей и барабан для приёма тары. В нижнем отсеке установлен мешок для сбора вторсырья. Аппарат антивандальный. После того как фандомат переполняется, в технический отдел поступает сигнал. Обслуживает аппарат техперсонал торгового дома или учреждения, в котором находятся фандоматы, – рассказывает заместитель директора ТОО «Өскеменспецкоммунтранс» Еркин Байбулов.

Однако фандоматы не всегда успевают своевременно освободить. Бывает, ящик заполняется быстро – за час-полтора. Хотя это свидетельствует и о том, что люди становятся сознательнее. Они не просто выкидывают использованную тару в ближайшее мусорное ведро, а стремятся, чтобы она ушла на переработку и затем использовалась в виде вторсырья.

К слову, фандоматы в городе установлены в местах массового скопления людей.

Напомним, что в Усть-Каменогорске также работают пункты приёма вторичного сырья (ПЭТ-тара, алюминиевые банки, макулатура и картон). Они расположены по следующим адресам:

– ул. Якутская (возле дома по ул. Виноградова, 25);

– пр. Абая, 2/3;

– ул. Геологическая, 2;

– ул. Бурова, 49;

– пересечение ул. Шаяхметова и пер. Вешний (микрорайон Согра);

– по ул. Энтузиастов, в сторону детского дома «Yміт».

Аяужан Утеулинова