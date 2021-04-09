Госслужба

Рекомендовано уволить

09.04.2021
51

Дисциплинарные взыскания за нарушение этики и проступки, дискредитирующие государственную службу, получили фигуранты дел, рассмотренных на заседании Совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в ВКО.

На очередном заседании Совета по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении руководителя ГУ «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» Мираса Жумагулова по фактам нарушения норм Этического кодекса государственных служащих. Ранее его обвинили в непристойном для госслужащего поведении, и в отношении него полицейскими даже был составлен административный протокол и им уплачен штраф. В своём выступлении чиновник сообщил, свою вину полностью признает.

Председатель Совета, руководитель Департамента АДГС по ВКО Нурлан Еркебаев отметил, что инцидент имеет большой общественный резонанс и был широко освещён в местных и общенациональных СМИ.
Состав Совета принял единогласное решение и внес рекомендацию об увольнении Мираса Жумагулова с занимаемой должности за грубое нарушение норм Этического кодекса государственных служащих.

Юрий Пааль

Фото предоставлено пресс-службой ДАДГС по ВКО

09.04.2021
51

Еще новости

Не женская профессия

07.03.2020

Учиться на чужих ошибках

24.02.2020

Один день с акимом

13.11.2019

Как стать министром

12.09.2019
Back to top button