Клятва верности

В областном центре прошло торжественное мероприятие «Мемлекеттік рәміздер ұлт мақтанышы!», посвящённое празднованию Дня государственных символов РК.

Во время праздника свою клятву верности народу Казахстана принесли молодые государственные служащие, которые начали свой трудовой путь на благо процветания страны. С этим знаменательным для всех казахстанцев днём присутствующих поздравил аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

– Государственные символы Казахстана известны и узнаваемы во всём мире. Наш флаг побывал в космосе с космонавтами Казахстана, с ним покоряли самые высокие вершины, а гимн нашей страны регулярно звучит на мировых спортивных аренах, возвещая о победах казахстанских спортсменов, – отметил Жаксылык Омар.

В торжественной части мероприятия удостоверения госслужащих получили главные специалисты отдела физической культуры, спорта и туризма города Усть-Каменогорска Марьяна Сәбетханова и отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска Ержан Сүиімбек.

Также благодарственными письмами акима города Усть-Каменогорска были награждены наши земляки, которые спасли людей, рискуя собственными жизнями. К примеру, слесарь аварийно-восстановительных работ 4-го разряда левобережных сетей и сооружений ВиК КГП на ПХВ «Өскемен Водоканал» Кайрат Шерепанов 12 января этого года спас из горящего дома троих несовершеннолетних.

Помощник оперативного дежурного ДСПТ ГУ «СПиАСР» ДЧС ВКО Ерасыл Маткаримов вывел четырёх человек из задымлённого подъезда, а фельдшер станции скорой медицинской помощи Нұрлыбек Ешенов летом прошлого года оказал первую помощь тонувшему человеку. Мужчины получили заслуженную благодарность и овации присутствующих.

Аяужан Утеулинова