Это неэтично

На очередном заседании Совета по этике Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по ВКО рассмотрели ряд вопросов, напрямую касающихся соблюдения действующего антикоррупционного законодательства, в том числе и дисциплинарных дел в отношении госслужащих.

На мероприятии прозвучали доклады представителей Восточно-Казахстанского департамента государственного имущества и приватизации и РГУ ВК межрегионального департамента геологии

«ВостКазнедра» о принимаемых мерах по профилактике и предупреждению коррупционных проявлений и нарушений норм Этического кодекса. Этим ведомствам рекомендовали усилить разъяснительную работу в СМИ и социальных сетях.

Во второй части заседания были рассмотрены дисциплинарные дела в отношении сотрудников местных исполнительных органов по фактам нарушения требований законодательства в сфере государственной службы.

Так, рассматривалось дело о неправомерных действиях при распределении земельных участков для сельскохозяйственных целей со стороны руководителя ГУ отдела земельных отношений и сельского хозяйства Риддера. Дело рассматривалось по двум эпизодам служебного расследования. После анализа этих случаев акиму Риддера Даулету Батырбаеву было рекомендовано вынести дисциплинарное взыскание и уволить руководителя отдела, учитывая, что в его действиях усматриваются признаки дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.

По результатам обсуждения и состоявшегося обмена мнениями, в рамках этого же кейса, акиму Риддера было рекомендовано наложить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии курирующему заместителю акима Риддера.

Третье дисциплинарное дело рассматривалось в отношении руководителя отдела земельных отношений Зайсанского района. Один из местных жителей пожаловался на грубое обращение.

Изучив все предоставленные по этому делу материалы, учитывая ряд смягчающих обстоятельств и провокационные действия в отношении самого госслужащего, акиму Зайсанского района было рекомендовано наложить на него дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Как отметил руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по ВКО Нурлан Еркебаев, одной из важнейших задач развития государства является создание высокопрофессиональной государственной службы и эффективной структуры управления.

– Руководство страны поставило целый ряд задач по недопущению в государственных органах коррупционных правонарушений и преступлений, а также деяний, дискредитирующих государственную службу, – подчеркнул он.

Дискуссии по указанным вопросам проходили в формате открытого диалога, по результатам которых выработан ряд конструктивных предложений.

Напомним, что в состав Совета по этике входят депутаты, руководители государственных органов, представители общественных организаций.

Юрий Пааль