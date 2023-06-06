Напутствия от наставников

В регионе начал действовать Совет наставничества для государственных служащих.

В Усть-Каменогорске состоялось первое заседание консультативно-совещательного органа «Совет наставничества». Он создан при Департаменте агентства РК по делам государственной службы (ДАДГС) по ВКО.

В Совет наставничества вошли: руководитель ДАДГС по ВКО Нурлан Еркебаев, представители старшего поколения, ветераны, лидеры общественных организаций.

Как подчеркнул Председатель совета ветеранов ВКО Айтказы Шерубаев, институт наставничества в силу своей эффективности в вопросах кадровой политики и совершенствования человеческих ресурсов широко применялся на практике в прошлом, и действует в настоящее время.

– Наша задача – поддержка начинающих госслужащих, – отметил Нурлан Еркебаев. – Мы будем давать рекомендации, делиться опытом, воспитывать у молодых коллег морально-этические качества, чувство патриотизма. На первом заседании принято решение о создании плана работы и утверждена стратегия Совета.

Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач перед Агентством по делам государственной службы РК по совершенствованию деятельности структуры. Он поручил продолжить системную работу по формированию сервисной модели государственного аппарата, не допускающей проявления бюрократизма, и дальнейшему совершенствованию формата работы.

Юрий Пааль