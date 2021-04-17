Регулирующий рецепт для «СК-Фармации»

Актуальные вопросы лекарственного обеспечения пациентов со сложными заболеваниями обсудили на онлайн-совещании депутаты Мажилиса Парламента РК от НПК с представителями Министерства здравоохранения и общественных объединений.

По мнению мажилисмена Ерлана Смайлова, ТОО «СК-Фармация» закупает на бюджетные средства отечественные препараты и тест-системы для ВИЧ-инфицированных по ценам выше, чем зарубежные аналоги.

– «СК-Фармация» закупает у компании «Абди Ибрагим Глобал Фарм» непризнанный ВОЗ дженерик, цена которого почти в десять раз превышает стоимость признанного ВОЗ препарата. К примеру, препарат «Абакавир» закупается за 33 тысячи тенге, когда его можно заказать у UNICEF менее чем за 3,5 тысячи тенге, которое, кстати, прошло переквалификацию ВОЗ. Кроме того, непонятно, почему реагент FacsCount Reagent Kit в Южном Казахстане стоит 14046 тенге, а в Алматинской области – 7414,5 тенге? – озвучил факты Ерлан Смайлов.

Он также отметил, что общая сумма закупленных препаратов у «Абди Ибрагим Глобал Фарм» в 2019 году составила свыше 301 млн тенге.

Также, по его словам, «СК-Фармация» не раскрывает закупочные цены медикаментов, ссылаясь на коммерческую тайну. Такой подход, считает депутат, недопустим при использовании средств из государственной казны. Депутаты намерены обязать единого дистрибьютора публиковать данные в открытом доступе, а также точные цены и информацию о поставщиках.

Мажилисмена в этом поддержал президент общественного фонда «Казахстанский Союз людей, живущих с ВИЧ» Нурали Аманжолов.

– Мы предлагаем ввести электронные торги, которые позволили бы сделать процедуру закупок более прозрачной, – заявил он. – Сегодня цены, по которым закупаются препараты в ходе двухэтапного тендера, являются для нас секретом. Нет соблюдения плана доставок, из-за чего приходится менять схему лечения пациентов с ВИЧ. Также отсутствует буферный запас препаратов – зачастую с января по март по причине нехватки лекарств мы не можем обеспечить вновь выявленных пациентов с ВИЧ полноценным медицинским обслуживанием. А это нарушение прав человека в области доступа к лечению.

По данным общественного фонда, на сегодня в Казахстане проживает свыше 27 тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом, из них АРВ-терапию проходят более 20 тысяч человек.

Директор республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Бауыржан Байсеркин сообщил, что на сегодня 30 форм АРВ-препаратов закуплены у отечественных производителей, дистрибьюторов и UNICEF и их закупочная стоимость значительно уменьшена.

Разъяснил возникшую ситуацию с ценами на медицинские препараты и тест-системы глава ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.

– По возникшим нестыковкам в ценах нами проводится контроль, – заверил он. – Что касается закупок, то по поручению Антикоррупционной службы с прошлого года аукцион полностью автоматизирован, благодаря чему мы за год сэкономили 32 миллиарда тенге бюджетных средств. В ближайшее время будет автоматизирован и доступ, полностью исключающий человеческий фактор, – сказал Ерхат Искалиев.

Он также заверил, что «СК-Фармация» будет держать в резерве 25 процентов медикаментов для пациентов с ВИЧ и орфанных (редких) заболеваний до следующего закупа.

– Мы намерены и далее поднимать вопросы обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами и добиваться того, чтобы качественная медицинская помощь была доступна для всех граждан Казахстана, – резюмировал Ерлан Смайлов.

Бахыт Сарсембаева