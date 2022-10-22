Регистрация завершилась

Завершилась регистрация кандидатов в Президенты Казахстана, и теперь они начинают свою предвыборную агитацию.

На прошедшем заседании ЦИК РК было объявлено, что зарегистрировано шесть кандидатов:

Касым-Жомарт Токаев – действующий Глава государства;

Нурлан Ауесбаев, представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП);

Мейрам Кажыкен, выдвинутый от республиканского объединения профсоюзов «Аманат»;

Жигули Дайрабаев – кандидат от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл»;

Каракат Абден – от Республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников»;

Салтанат Турсынбекова – от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол».

Агитация продолжится до 00.00 19 ноября. 19 ноября будет днём тишины. А 20 ноября пройдут внеочередные выборы Президента РК.

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан официально отказала в регистрации ещё одному кандидату в президенты – Жуматай Алиев, выдвинутый общественным объединением «Халық демографиясы», не смог выполнить условия сбора подписей избирателей в поддержку кандидата.

Также не допущены к участию в выборах Бакыт Жанабаев и Нуржан Альтаев.

Напомним, ранее комиссия сообщила, что три потенциальных кандидата в президенты не соответствуют требованиям законодательства. Это Хайрулла Габжалилов, Талгат Ергалиев и Фатима Бизакова.

Айгуль Биданова

Астана