Реальные уроки истории

В Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация книги известного публициста, писателя и общественного деятеля Болатбека Толепбергена «Азаттық аңсаған», посвящённой жизненной драме и подвигу одного из лидеров массовых протестных акций в декабре 1986 года Курмангазы Айтмырзаева.

Феномен декабря 1986 года в Казахстане до сих пор остаётся без должной оценки на уровне официальной истории и политологии – так считают многие учёные-историки, деятели культуры и общественные деятели. По их словам, Желтоксан – это вовсе не локальная акция протеста, местечковый бунт или событие стихийного характера, а подлинно национальное восстание, прои­зошедшее впервые за многие десятилетия на пространстве СССР и ставшее первым «великим потрясением» для общественно-политической системы тех времен. В силу нацио­нального характера этих поис­тине масштабных и драматических событий данная тема до сих пор остаётся невостребованной политичес­кой конъюнк­турой постсоветской эпохи.

Проявление массового недовольства людей «социальными, этническими и прочими экс­периментами» тоталитарной системы, которые усугубились волюнтаристскими методами решения кадровой политики перестроечных времён, наблюдалось почти во всех областях республики, а не только в Алма-Ате. Имена активных участников Желтоксана, к сожалению, до сих пор остаются неизвестными для большинства наших современников. Они не получили заслуженного признания, моральной и материальной компенсации за сломанные «крылья», утраченное здоровье и душевные раны.

Книга «Азаттық аңсаған» – очередной публицистичес­кий труд Болатбека Толепбергена, высвечивающий неглас­ные страницы жизни лидеров Желтоксана, подвергшихся политическим репрессиям, длительным тюремным зак­лючениям, а впоследствии – незаслуженному забвению. В рамках презентации состоялось выступление многих известных общественных деятелей, среди которых – экс-депутат Парламента РК первого созыва Сабыр Касымов, журналист, писатель Акайдар Ысымулы, Нурлан Искалиев, Нуржан Альтаев и другие.

По мнению спикеров мероприятия, сегодня общество должно поднять на должный уровень оценку декабрьского восстания 1986 года в Казах­стане. Необходима переоценка феномена Желтоксана с учётом факторов, оказавших существенное влияние на рост национального самосознания в республиках бывшего СССР и усиливших процессы движения к независимости на всем постсоветском пространстве.

Студенты Алма-Атинского театрально-художественного института – Курмангазы Айт­мырзаев, Бахытбек Имангожаев, Усупхан Сейтембеков, Аманбай Канетов, Ертай Кобеспаев и другие активисты испытали на себе жестокость репрессивной машины прежней тоталитарной системы.

После жесткого подавления восстания студентов Алма-Атинского театрально-художественного института осудили в числе последних – в июле 1987 года. Приговором горсуда Курмангазы Айтмырзаев был осужден по статьям 60 (агитация и пропаганда, разжигание национальной розни) и 65 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся погромами, поджогами и другими действиями) УК КазССР к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии усиленного режима в Мордовии.

Так уж сложилось, что Курмангазы Айтмырзаев отбывал свой срок в тех местах, где ранее, в годы сталинских репрессий, отбывали свои сроки заключения его предки. Примечательно также, что его супруга Алма, оставив малолетнего сына на попечение родителей, решила приехать к нему, чтобы разделить нелегкую участь, выпавшую на их долю.

– Современная молодежь развивается и вступает в активные этапы жизни в условиях независимого Казахстана. Это большое счастье. Суверенитет страны – огромная ценность, которую при бесцеремонном отношении можно и утратить. Именно эти мысли мы пытаемся донести до нынешних и грядущих поколений через книги, которые издаются не ради тщеславия, а в качестве реальных уроков истории, – отмечает Курмангазы Айтмырзаев.

Досжан Нургалиев,

kazpravda.kz 14 декабря 2022 г.