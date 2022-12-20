Героям Желтоксана посвящается…

В День Независимости в Усть-Каменогорске на набережной Иртыша открыли памятник жертвам декабрьских событий 1986 года. Автором мемориала стал известный скульптор Нурбол Калиев.

Пятиметровая скульптурная композиция изображает кусок льда, из центра которого разгорается пламя, как символ горящих сердец молодёжи. Замыкает композицию силуэт орла, символизирующий свободный дух казахского народа.

Перед открытием памятника, который получил название «Желтоқсан алауы», актёры молодёжного театра показали постановку, посвящённую событиям 1986 года. Они рассказали, как молодые люди не потерпели несправедливость со стороны властьимущих, решительно выступили против и стали тем самым образцом героизма и самоотверженности для будущих поколений.

– День Независимости – священный для всех казахстанцев праздник, именно к этому дню мы приурочили ряд мероприятий, главное из которых – открытие мемориала «Желтоқсан алауы». Эта скульптурная композиция как дань памяти молодым людям, погибшим во время декабрьских событий 1986 года, чтобы нынешнее и будущее поколения помнили тех, кто стал предвестником нашей независимости, – отметил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

Аким города также сообщил, что ранее безымянная улица, на которой установлен памятник, отныне будет носить имя Желтоқсан.

На открытии мемориала выступили и те, кому он посвящён – участники событий 1986 года. Они пожелали казахстанцам мирного неба над головой, процветания стране и, конечно же, главным их пожеланием стало, чтобы нынешняя и будущая молодёжь не проходила через такие тяжёлые испытания, которые выпали на долю молодых людей конца восьмидесятых.

– Сегодня здесь собрались все сокурсницы Сабиры Мухамеджановой, приехали из разных городов Казахстана. Мы гордимся подвигом нашей сокурсницы, считаем её истинной героиней. Поскольку мы окончили педагогический институт, сегодня каждый из нас трудится в этой сфере и вносит свой вклад в воспитание будущих патриотов нашей страны через пример Сабиры, – рассказала одна из участниц событий 1986 года Гульнар Абетаева.

В завершение мероприятия присутствующие почтили память погибших желтоксановцев и возложили цветы к памятнику.

Ещё одним значимым событием этого дня стала презентация книги «Шығыстық желтоқсандықтар». Она посвящена восточноказахстанцам, участникам декабрьских событий 1986 года.

– На сегодняшний день из двухсот сорока желтоксановцев из Восточного Казахстана оправданы чуть больше семидесяти человек. Остальные дела находятся ещё на рассмотрении. Спустя тридцать шесть лет после кровавых событий мы собрали воспоминания участников восстания, кто сейчас с нами, а также о тех, кого уже в этом мире нет. Я думаю, что это документальное произведение станет бесценным вкладом в исторический архив независимого Казахстана, – отметил председатель Общественного объединения «JELTOQSAN-86» Маратбек Рамазанов. – Эта книга позволит будущему поколению узнать, каким нелёгким путём нам досталась независимость. Это экспериментальный выпуск, думаю, последующие издания будут ещё более интересными и информативными.

Презентация книги началась с прочтения отрывков из произведений, строки которых наполнены не только отчаянием и болью, но и несгибаемой волей молодёжи тех лет. Они не оставили равнодушными никого из присутствующих.

«Шығыстық желтоқсандықтар» вышла при поддержке акимата г. Усть-Каменогорска и будет передана в городские и областные библиотеки, а также в отделы внутренней политики городов и районов ВКО.

Особый вклад в издание этой книги внесла технический редактор, сотрудник областной библиотеки имени А. С. Пушкина Гульбаршын Абылгазинова.

– Это мой первый опыт работы по сбору книги, тем более такого значимого для нашей области издания, которое затрагивает судьбы десятков наших земляков.

Также эта работа была мне интересна как библиографу, потому что по сфере своей деятельности я знаю, что среди многочисленных изданий, публицистических, энциклопедических произведений нет практически ни одной, в которой говорилось бы о восточноказахстанских желтоксановцах. Конечно, мне тяжело далась эта работа, поскольку, перечитывая воспоминания, я словно переживала вместе со своими героями их тяготы и невзгоды, – рассказала Гульбаршын Абылгазинова.

В городах и районах области в этот день также прошли мероприятия, посвящённые событиям декабря 1986 года, такие как возложение цветов к памятникам, вечера поэзии, благотворительные акции и поминальный обед в мечети «Халифа Алтай».

Так, в селе Жолнускау Курчумского района открылась новая школа на 50 мест. Старая была построена в 1971 году и признана аварийной спустя полвека службы. В апреле текущего года из областного бюджета выделили средства на строительство нового современного здания. Теперь дети будут учиться в комфортных и безопасных условиях. Кроме того, в рамках реализации программы «Одноэтажный Восток» в селе Акжар Тарбагатайского района вручили ключи от 14 домов многодетным семьям. Став обладателями собственной крыши над головой, они выразили благодарность за возможность встречать День Независимости в новых домах. Аксакалы, в свою очередь, дали бата новосёлам.

– Я инвалид II группы. Сегодня для нас очень радостное событие – в великий праздник День Независимости мы получили ключи от нового жилья. Мечта многих, таких же граждан с ограниченными возможностями, стала реальной благодаря реализации программы «Одноэтажный Восток» при поддержке акима ВКО Даниала Ахметова. Пусть у каждого казахстанца будет своя крыша над головой! Процветания Независимому Казахстану! – сказала Бауытгуль Омарова, жительница Тарбагатайского района.

Всего в регионе прошло более 500 семинаров, круглых столов, благотворительных акций, выставок, классных часов и других мероприятий.

Аяужан Утеулинова

Фото автора