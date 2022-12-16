Повышение политической культуры и гражданской солидарности казахстанцев – вектор мероприятий, проводимых в День Независимости в ВКО

В День Независимости в Восточном Казахстане почтили память участников декабрьских событий, ставших одним из основных шагов на пути к Независимости страны, и постарались донести до каждого гражданина значение и ценность этого дня в истории республики.

Так, в Усть-Каменогорске открыли архитектурную композицию «Желтоқсан алауы». Почтить память о тех днях собрались гости и жители областного центра, а также участники декабрьских событий. Они возложили цветы к памятнику и поделились воспоминаниями.

– Мы рады, что имеем возможность встречать День Независимости страны под ясным и чистым небом Казахстана. Хочется поблагодарить всех за организацию данного мероприятия. Ведь пока мы помним о героях декабрьских событий, они живы в наших сердцах! Мира и процветания нашему государству! – сказала Гульнара Зекенқызы, очевидец декабрьских событий 1986 года.

Добавим, скульптура находится на набережной Иртыша, в районе Аллеи влюбленных. Автор композиции – известный скульптор Нурбол Калиев.

Она достигает 5 метров в высоту и изображает лёд, в сердцевине которого разгорается пламя, символизирующее Независимость. В верхней части скульптуры расположена фигура орла.

Также сегодня горожанам презентовали книгу Болата Толепбергенова «Шығыстық Желтоқсандықтар» и провели поминальный ас.

Вместе с тем, в Зайсане состоялось возложение цветов к памятнику Кайрата Рыскулбекова. Поминальный ас был организован и в селе Акжар Тарбагатайского района.