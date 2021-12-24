Развивая человеческий потенциал

В Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова открылся филиал Национального института гармоничного развития человека.

Ректор регионального вуза Мухтар Толеген и первый вице-президент Национального института гармоничного развития человека Иса Самсаев подписали меморандум о сотрудничестве в целях улучшения взаимодействия и развития нравственно-духовного воспитания подрастающего поколения.

На базе университета при поддержке Национального научно-практического, образовательного и оздоровительного центра «Бөбек» открылся филиал Национального института гармоничного развития человека.

– Любовь к ближним, взаимоуважение, помощь друг другу – те основополагающие ценности, которым учит предмет «Самопознание», – сказал Мухтар Толеген. – Очень важно открывать филиалы этого института. Мы благодарны, что Национальный институт гармоничного развития человека поддержал наш университет. Здесь будут обучаться и повышать квалификацию учителя общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей и университетов.

Договор о сотрудничестве включает в себя обмен научно-исследовательскими и учебными материалами, организацию научных исследований и внедрение их результатов в деятельность организаций образования, реализацию совместных проектов.

– Сегодня произошло знаменательное событие – открытие филиала Национального института гармоничного развития человека. Для нас главное – распространить программу нравственно-духовного образования по предмету «Самопознание», автором которого является Сара Назарбаева. Через эти филиалы мы получим высокий уровень воспитательной работы во всех учреждениях образования страны, – отметил Иса Самсаев.

Стоит отметить, что это 13-й филиал Национального института гармоничного развития человека, открытый при педагогических вузах страны.

В завершение Иса Самсаев ознакомился с работой созданного на базе университета Центра непрерывного и инклюзивного образования Dana bala, который предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В центре охвачены разноуровневые дополнительные образовательные программы цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. Будут работать лаборатории аппаратной психодиагностики и психокоррекции, сенсорной интеграции и коррекции, STEАM и «Одарённые дети», а также логопедический кабинет.

Гостям продемонстрировали слуховые тренировки по методу Альфреда Томатиса и элементы сенсорной интеграции в специальной лаборатории совместно со старшекурсниками университета и юными посетителями центра.

Представителей института гармоничного развития человека поразило оснащение центра. Здесь применяется БОС-терапия, доступны электроэнцефалография, полиграф, графический редактор «МастерГраф», компьютерные речевые тренажёры – «Дельфа», «Джайлау» и интерактивный логопедический стол. Уникальное пространство позволяет детям познать свои возможности, тем самым подготавливая их к полноценной жизни в обществе.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова