Разумный компромисс

В областном акимате прошло заседание рабоче-экспертной группы с участием руководства Риддерской ТЭЦ и представителей ТОО «Казцинк».

Как сообщил заместитель акима ВКО Нуржан Жумадилов, в ходе работы группа выявила, что износ котлов на теплоисточнике составляет 86,4 процента, а турбин – 56,6 процента. За прошедший отопительный сезон произошло три серьёзных аварии.

Он подчеркнул, что состояние основного оборудования Риддерской ТЭЦ вызывает большие сомнения в надёжности теплоснабжения потребителей города в отопительный сезон 2022-2023 года. Также, менеджмент предприятия не смог выстроить конструктивное взаимодействие со своим крупнейшим потребителем электро- и теплоэнергии – ТОО «Казцинк».

Были заслушаны доводы со стороны руководства Риддерской ТЭЦ. После обсуждения ситуации ТОО «Казцинк» выразило готовность продлить договор на получение услуг по теплоснабжению ещё на год, после согласования сторонами технических условий.

Тем не менее, по поручению главы региона в мае текущего года независимая экспертная группа должна предоставить объективную и детальную информацию о том, сколько средств необходимо потратить на модернизацию предприятия, какую часть из них может инвестировать руководство ТЭЦ, а также провести обследование всей теплосистемы города. Важно, чтобы у каждого жилого дома и социального объекта к 15 сентября был паспорт готовности к отопительному сезону.

Даниал Ахметов отметил, позиция руководства региона едина – это надежное обеспечение жителей моногорода теплом.

– Нельзя ни в коем случае допускать технических остановок, поэтому в мае нужен чёткий план дальнейших действий, – подчеркнул аким области. – Мы хотим, чтобы Риддерская ТЭЦ работала без перебоев. Чтобы город получал тепло, ТОО «Казцинк» и предприятие, производящее тепло и энергию, достигли разумного компромисса.

Ерик Абитов