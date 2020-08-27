Разумная экономия

Более полумиллиарда тенге бюджетных средств удалось сэкономить в Восточном Казахстане благодаря плановой работе антикоррупционной службы.

В регионе за июль текущего года в рамках проекта «Единое окно закупок» предотвращено неэффективное использование свыше 120 млн тенге бюджетных средств при осуществлении государственных закупок.

Как отметили в ведомстве, мониторинг закупок через информационную систему «Единое окно закупок» стал одним из новых превентивных направлений по предотвращению неэффективного расходования бюджетных средств. Ресурс дает возможность бизнесу видеть объемы рынка и минимизировать коррупционные риски.

В период пандемии проводимая работа в данном направлении показала свою эффективность. Посредством портала можно отменить запланированную закупку, поменять на наиболее востребованные услуги, работы или товары.

– В общем с февраля 2020 года по результатам пересмотра сумма экономии составила более 548 млн тенге бюджетных средств, которые либо возвращены в бюджет, либо на них были проведены иные закупки, – сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО.

Ерик Абитов