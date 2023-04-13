Раскрыть потенциал каждого села

По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий на 2023–2027 годы. Как сообщается на официальном сайте Премьер-министра РК, Алихан Смаилов подписал постановление об утверждении концепции, которая в корне изменит жизнь 90 процентов сельских жителей в Казахстане. Именно об этом говорил в ноябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев, поручая Правительству разработать меры по улучшению качества жизни сельчан.

Отмечается, что концепция предусматривает меры, которые бы максимально эффективно раскрыли потенциал каждого села, исходя из его социально-экономического развития и даже особенностей географического положения. Предполагается, что комплексная модернизация в рамках реализации проекта «Ауыл – ел бесігі» коснётся не менее 3,5 тыс. сёл и населённых пунктов. Именно они в будущем станут новыми точками экономического роста в своих районах.

Всё для комфортной жизни

Будут предприняты максимальные усилия для формирования комфортной сельской среды. В первую очередь речь идёт о строительстве и реконструкции социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В ближайшие годы в большинстве сёл и посёлков, в том числе и на территории Восточно-Казахстанской области, намечается активное строительство новых школ и детских садов, врачебных амбулаторий и ФАПов.

Будут созданы условия для открытия образовательных и реабилитационных центров, обновятся библиотеки, клубы, Дома культуры. У сельчан появится реальная возможность в родном селе заниматься физкультурой и спортом в новых физкультурно-оздоровительных комплексах.

В 2022 году в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в ВКО было выделено 5,6 млрд тенге на реализацию 64 проектов в 40 опорных и спутниковых сёлах. В текущем году запланирована реализация ещё 64 проектов в 25 опорных, 13 спутниковых и двух стратегических сёлах на 6,3 млрд тенге. В планах – завершение строительства ФОКов в Маркаколе, Улкен Нарыне, Катон-Карагае, Бозанбае и Таврическом, а также начало стройки ФОКа в посёлке Тугыл и поликлиники в посёлке Касыма Кайсенова.

Кроме того, запланированы работы по реконструкции тепловых сетей в селе Катон-Карагай, капремонт трёх сельских школ, восьми объектов здравоохранения и двух объектов культуры в различных районах области. Также в ближайшее время начнётся реализация 18 проектов по устройству уличного освещения и 28 – по среднему ремонту улиц в сёлах ВКО.

Типовые проекты в помощь

В текущем году в сёлах ВКО будут построены три новые школы и 36 фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов. В целом же, по поручению Главы государства, в рамках реализации национального проекта «Комфортная школа» в Восточно-Казахстанской области до 2025 года возведут 10 новых школ, всего же в регионе запланировано строительство 21 учебного заведения..

Напомним, в 2021-2022 годах по поручению акима ВКО Даниала Ахметова специалисты разработали типовые проекты для строительства школ на 300, 600 и 1200 мест, которые можно легко и быстро привязать к любой местности. Это существенно экономит бюджетные средства на разработку ПСД, а также сокращает сроки строительства.

Так, в регионе отлично зарекомендовали себя такие типовые проекты, как школа на 300 мест в селе Таврическом и на 600 мест в Риддере. Это современные, комфортные, светлые здания учебных заведений, оснащённые всем необходимым.

В системе здравоохранения области тоже намечается строительный бум. В отличие от прошлых лет, когда основной акцент делался на возведении крупных высокотехнологичных медицинских центров уникального направления, в 2023 году большая часть бюджета, предназначенного на строительство в системе здравоохранения, предусмотрена для возведения 36 фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов в тех сёлах области, где их ещё нет.

Как в городе

Особое внимание в Концепции развития сельских территорий уделяется активизации жилищного строительства. В рамках региональной программы «Одноэтажный Восток» в 2023 году для обеспечения доступным жильём многодетных семей, социально уязвимых слоёв населения и востребованных специалистов бюджетных организаций в районах области планируется строительство и ввод в эксплуатацию 113 квартир (103 домов) общей площадью 10,2 тыс. м2 на сумму 1,9 млрд тенге по оффтейк-контрактам.

Продолжаются работы по развитию системы водоснабжения и водоотведения. В 2023 году запланировано завершить 10 объектов по строительству и реконструкции сетей водоснабжения на 2,7 млрд тенге в сёлах Тургусун района Алтай, Алгабас и Барак Батыра Курчумского района, Бутаково в Риддере, Кайнар Зайсанского района, Пролетарка, И. Айтыкова и Верхние Тайынты Уланского района.

Кроме того, будут завершены два объекта по реконструкции водопроводных сетей на 154,9 млн тенге в селе Топкаин Катон-Карагайского района и в Шемонаихе. По итогам 2023 года планируется дополнительно обеспечить питьевой водой 4,3 тыс. человек. В целом же обеспеченность сельского населения централизованным водоснабжением увеличится до 97,1% (с ростом на 1,7%).

Важным условием для комфортной жизни современного казахстанца является качество связи и наличие широкополосного Интернета. В этом направлении будут охвачены территории 79 населённых пунктов, где проживают 21,8 тыс. человек. Так, в 63 сёлах будут проведены работы в рамках лицензионных обязательств операторов сотовой связи, а в 16 сёлах за счёт бюджетных средств (1,5 млрд тенге) планируется построить 19 антенно-мачтовых сооружений, где операторы связи разместят соответствующее оборудование, что позволит жителям небольших сёл пользоваться качественной связью и интернетом.

Даже в отдалённых уголках

Особое внимание в концепции уделяется развитию приграничных территорий. В частности, планируется создать комфортные условия для жизни людей и придать новый импульс экономическому развитию этих районов в целом. Более того, Правительство рассматривает возможность введения надбавки к заработной плате жителям приграничных сельских округов трудодефицитных регионов.

Учитывая большие расстояния и миграционные процессы, характерные для Восточного Казахстана, в области уже с 2020 года реализуется собственная региональная программа по развитию приграничных районов. Она охватывает территории Зайсанского, Катон-Карагайского, Курчумского и Тарбагатайского районов, расположенных вдоль границы с КНР.

В течение пяти лет по программе были запланированы инвестиции в объёме 186 млрд тенге, из них за последние три года направлено свыше 88 млрд тенге. Кроме того, продолжается реализация программы развития бывших районных центров – Серебрянска, Катон-Карагая, Маркаколя, Бозанбая и Таврического – с объёмом финансирования 18 млрд тенге.

Итогом трёх лет реализации региональной программы стало создание 15,6 тысячи новых рабочих мест, строительство 15 социальных объектов, трёх многоквартирных и 120 двухквартирных домов, подведение 142 км сетей водоснабжения, ремонт 145 социальных объектов, а также более 452 км дорог и улиц.

В текущем году в рамках Программы развития приграничных территорий и бывших райцентров в ВКО запланированы мероприятия на общую сумму 46 млрд тенге. Так, предусмотрен выкуп 70 одноэтажных жилых домов в Тарбагатайском, Зайсанском, Катон-Карагайском и Курчумском районах. Также планируется завершение строительства пяти ФОКов и ремонт 34 объектов социальной сферы, 269 км дорог, а также пяти мостов.

Вопрос повышения доходов сельчан планируется решать путём активизации агропромышленного производства, развития предпринимательства и сельскохозяйственной кооперации. В Правительстве Казахстана считают, что объединение мелких хозяйств и организация сельхозкооперативов позволит фермерам сокращать затраты на семена, удобрения, ГСМ, корма, агротехнические и ветеринарные услуги, повышать объёмы произведённой продукции за счёт совместного использования земельных участков, сельхозтехники, ирригационных и дренажных систем, а также иметь стабильный сбыт произведённых товаров без посредников.

Разработчики концепции уверены, что создание благоприятных условий для комфортной жизни и развития бизнес-среды в сельской местности будет способствовать формированию в сёлах рыночной, транспортной и логистической инфраструктуры, появятся новые рабочие места и сократится отток молодых кадров.

Одним из инструментов поддержки малого бизнеса в районных центрах и небольших сёлах станет проект «Ауыл аманаты», в рамках которого будет обеспечиваться льготное микрокредитование личных подсобных хозяйств по ставке 2,5% годовых, формирование сервисно-сбытовых кооперативов, лизинг техники, оборудования и т.д. Также на селе планируется поддерживать импортозамещающие инвестиционные проекты по основным видам продуктов питания.

Концепция развития сельских территорий на 2023–2027 годы предусматривает и целый ряд других мер, в том числе по вовлечению сельчан в местное самоуправление, предоставлению разноплановой господдержки, развитию туризма, стимулированию экспорта, обеспечению экологической безопасности и многому другому.

В целом ожидается, что в результате реализации Концепции доля сельского населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, снизится до 5,8%, а уровень безработицы в сельской местности – до 4,2%.

Вместе с тем, все сёла и посёлки будут получать качественную питьевую воду, охват интернетом составит 97%, а доля местных дорог в нормативном состоянии – 95%. В сельской местности построят и отремонтируют объекты здравоохранения, школы, спортивные сооружения и объекты культуры.

Екатерина Гуляева

Фото Аяужан Утеулиновой