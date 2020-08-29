Рады обновкам

В рамках республиканской благотворительной акции «Дорога в школу» в Катон-Карагайском районе оказана помощь 920 детям.

В преддверии нового учебного года отдел образования, физической культуры и спорта совместно с филиалом партии Nur Otan провели акцию, ставшую уже традиционной. Основной её акцент – оказание социальной помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей. На приобретение новой школьной формы и обуви для 920 учащихся этой категории было выделено порядка 30 млн тенге.

Акцию «Дорога в школу» активно поддержали жители Катон-Карагайского района: на средства спонсоров организуется приобретение рюкзаков и учебных пособий для детей.

Сейчас по району оказана помощь 512 учащимся на сумму более пяти миллионов тенге.

– Мы горячо благодарим спонсоров, принявших участие в этой благотворительной акции, и всех неравнодушных жителей района, оказавших поддержку своим землякам, – отметили в акимате Катон-Карагайского района.

Дмитрий Одинцов

Катон-Карагайский район