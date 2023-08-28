Рюкзак и хорошее настроение

Депутаты ВКОФ партии «AMANAT» помогают школьникам региона подготовиться к новому учебному году.

В рамках партийного проекта «Бақытты отбасы» Восточно-Казахстанский областной и территориальные филиалы партии «AMANAT» проводят акцию по социальной поддержке детей из многодетных и малообеспеченных семей «Соберём ребёнка в школу».

По словам председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии «AMANAT» Сайрангуль Жумадиловой, ежедневно в филиалах партии ребятам вручают школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности.

– В этой благотворительной акции принимают участие не только депутаты всех уровней, но и крупные предприятия регио-

на, а также неравнодушные восточноказахстанцы,– отмечает Сайрангуль Жумадилова.

В итоге сумма привлечённых средств составила более 23 млн тенге. Это позволило оказать поддержку при подготовке к новому учебному году более 1600 детям.

– Обратилась за помощью, так как оказалась в трудной жизненной ситуации. Из-за болезни временно не работаю, – поделилась мама пятиклассницы Анна Косихина. – Мне оказали своевременную помощь, чтобы подготовить ребёнка к школе. Хочу выразить за это искреннюю благодарность.

ОО «NIET.WOMAN» пятый год подряд оказывает поддержку многодетным и социально уязвимым семьям, где воспитываются дети школьного возраста.

– Наше объединение является партнёром партии «AMANAT», и мы с удовольствием приняли участие в акции «Соберём ребёнка в школу», – рассказала председатель ОО «NIET.WOMAN» Алтынай Рамазанова. – За пять лет мы подарили детям 800 рюкзаков с необходимыми школьными принадлежностями. В этом году вновь постарались, чтобы ребята с хорошим настроением начали новый учебный год.

Альмира Нуртаева