Азбука безопасности

Представители ТОО «Казцинк» совместно с педагогами и полицейскими распространят памятки личной безопасности для учеников младших классов.

Крупнейшая компания региона во второй раз проводит благотворительную акцию «Дорога в школу». В рамках проекта более 26 тысяч листовок с простыми правилами безопасного поведения раздадут учащимся младших классов Усть-Каменогорска, Риддера и Алтая.

Ранее «Казцинк» совместно с Управлением образования и Департаментом полиции разработал специальные двусторонние брошюры. На одной стороне печатного пособия размещены различные правила и советы. А именно инструкции по поведению на дороге, в транспорте, на улице. В этом году разработчики дополнили содержание актуальной информацией о защите детей от коронавирусной инфекции. На обратной стороне можно найти поле для творческой работы с родителями. Здесь дети вместе со взрослыми могут нарисовать свой путь в школу и обратно, обозначив места повышенной опасности.

Раздача первого тиража листовок прошла в усть-каменогорской школе номер 20 с соблюдением всех санитарных норм и требований.

– Честно говоря, даже не ожидали, что акция «Дорога в школу» станет столь успешной, – поделился исполнительный директор «Казцинка» по административным вопросам Андрей Лазарев. – В прошлом году мы получили массу положительных отзывов как от педагогов, так и от ребят и их родителей. Поэтому было принято решение сделать раздачу листовок традицией. Ведь безопасность подрастающего поколения является главным приоритетом как для «Казцинка», так и для государства. Важно, чтобы ребёнок, оставшись один на улице или дома, в случае опасности или непредвиденной ситуации мог действовать правильно и обдуманно. Пособие должно помочь не только изучить основы в теории безопасности, но и закрепить их на практике.

Сотрудничеством с металлургами остались довольны и педагоги. Чем чаще мы будем напоминать ребёнку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет применять – считают специалисты. А раздаточный материал, который предоставил «Казцинк», очень поможет в этом.

– Памятки станут хорошим дополнением к школьной программе по ПДД и основам безопасности, – прокомментировала руководитель Управления образования области Сайрангуль Жумадилова. – Мы активно распространяем пособия в школах. Очень нравится творческая часть листовки, где ребёнок вместе с родителями может нарисовать и обсудить дорогу в школу. Для младших школьников важно всё доносить в игровой форме. Нам нравится, что акция по раздаче брошюр приобретает ежегодный характер, ведь никогда не будет лишним напомнить детям и их родным о безопасности.

Ерик Абитов