Рюкзаки собраны, форма выглажена

За неполный месяц действия республиканской акции «Дорога в школу» в регионе собрано более 30 млн тенге. Акция стартовала 1 августа и продлится до 30 сентября.

В Казахстане стало доброй традицией в преддверии нового учебного года оказывать необходимую поддержку школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей.

Канцелярские товары, школьная форма и обувь, спортивные костюмы и кеды – всё это приобретается для школьников на средства благотворительных организаций, предприятий и просто неравнодушных граждан.

Как показывает многолетний опыт, акция «Дорога в школу» помогает решить вопрос обеспечения детей школьными принадлежностями и одеждой, предупреждая их возможную неявку на уроки из-за отсутствия тетрадей или формы.

– За эти дни в районах и городах ВКО прошло множество мероприятий – «Дари добро детям!», «Детям села – подарки к школе», «Семья поможет семье: соберём ребёнка в школу!», – сообщила руководитель управления образования Инесса Чернышёва.

По её словам, благодаря помощи, оказанной предпринимателями и меценатами, государственными органами и неравнодушными людьми, уже 240 детей обеспечены школьной формой на сумму более 9 млн тенге. Ещё 170 ребят получили новую обувь на общую сумму 1,2 млн тенге, 1186 мальчиков и девочек пополнили новые рюкзаки необходимыми канцелярскими принадлежностями на общую сумму более 15 млн тенге. Также 592 семьям оказана финансовая помощь на общую сумму более пяти млн тенге на приобретение необходимых принадлежностей к школе.

– Многие восточноказахстанцы, помогая детям, предпочитают оставаться в тени. Об их добрых делах мы узнаём случайно. Но о таких поступках люди должны знать, – считает Инесса Чернышёва.

Так, по её словам, в Риддере сотрудники пожарных частей №№ 4 и 14 помогли нескольким семьям купить всё необходимое к школе. В Шемонаихинском районе глава крестьянского хозяйства «Заря» Газыбек Кажаканов закупил для детей канцелярские принадлежности. В Глубоковском районе глава крестьянского хозяйства «Кировское» Балганым Огузбаева, глава КХ «Глубочанка» Алексей Дель и многие другие оказывают помощь детям в своих сёлах и сельских округах.

В Курчумском районе выпускники школ прошлых лет закупили в сельские учебные заведения музыкальные инстументы, спортивный инвентарь и форму для школьных команд. В районе Самар индивидуальный предприниматель Виктория Климова приобрела для ребят канцтовары и спортивную обувь. В Зайсанском – меценат, индивидуальный предприниматель Аманжол Конырханов и представители районных, сельских исполнительных органов, депутаты районного маслихата не остались в стороне, оказав помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей.

– В районе Алтай хочу особо отметить директора ТОО «Дидас Компани» Дидара Имамбаева, директора ТОО «Санур-Агро» Сауле Байкубинову и индивидуального предпринимателя Тоғжан Әбдіғаниқазы. Во всех районах, особенно в Тарбагатайском, Зайсанском, Уланском и районе Самар, активное участие принимают в сборе детей в школу педагоги учебных заведений, – подчеркнула руководитель областного управления образования.

Как отметила Инесса Чернышёва, в новом учебном году в 343 школах области за парты сядут свыше 98 тысяч школьников, из них более 22 тыс. получат поддержку в рамках всеобуча. В текущем году из областного бюджета на эти цели предусмотрены финансовые средства в сумме 2,9 млрд тенге, в том числе для приобретения школьной формы и обуви – на сумму 894,7 млн тенге.

Екатерина Гуляева