Радость для дошколят 

В Усть-Каменогорске открылся новый детский сад «Самғау Шығыс».

В жизни жителей посёлка им. Куленова в областном центре произошло важное событие – в преддверии Нового года свои двери распахнуло новое дошкольное учреждение – детский сад «Самғау Шығыс». Потребность в садике продиктована увеличением количества детей дошкольного возраста.

Новый детский сад отвечает всем современным требованиям – оснащён мебелью и необходимым оборудованием, а его проектная мощность позволит снизить очерёдность детей в дошкольные организации. Так, в нём будут функционировать четыре группы на 80 мест с казахским языком обучения.

Торжественная церемония открытия дошкольного учреждения прошла с участием акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара, который во время посещения осмотрел современные помещения нового здания и пообщался с персоналом сада.

– Здание детского сада открывается по проекту государственного образовательного заказа для обеспечения детей микрорайона дошкольным образованием, – пояснили в акимате города Усть-Каменогорска.

Стоит отметить, что открытие нового детского сада позволит не только охватить детей дошкольным обучением и воспитанием, но и обеспечит жителей Усть-Каменогорска рабочими местами.

Добавим, всего в городе функционируют 100 дошкольных организаций. Из них – 77 детских садов (37 государственных, 40 частных) и 23 мини-центра.

Александра Исаева

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