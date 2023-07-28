Работы на Риддер ТЭЦ идут в две смены

На сегодняшний день на теплоисточнике работают 11 подрядных организаций. Реконструкция осуществляется на всех 6 котлоагрегатах, тракте топливоподачи, в турбинном цехе. Также масштабные работы ведутся в здании ТЭЦ и на сетях теплоснабжения.

За ходом работ следят общественники и депутаты городского маслихата.

– Мы посещаем объекты два раза в неделю, смотрим, какие работы были проведены, есть ли изменения и т.д. – рассказала депутат маслихата города Риддера, Евгения Нужных. – Уже проведена большая работа, финансовые средства поступили в полном объёме. Все работы по котлам ведутся, по сетям уже 90% работы выполнено, подрядчики заверили, что до 15 августа замена сетей будет завершена. Численность привлечённых работников впечатляет, работы ведутся в две смены.

Директор ТОО «Перспективные технологии» Расул Тоқтарқан сообщил, что на данный момент произведены все демонтажные работы по экранным трубам, пароперегревателям и экономайзеру.

– Почти все трубы уже завезены, сегодня-завтра должны привезти экранную трубу среднего давления, – добавил руководитель генподрядной организации.

По его словам, готовность Риддерской ТЭЦ на данный момент составляет порядка 40%.

– Сейчас мы курируем ремонт багерной насосной, мазутонасосной и золоотвала. Подрядчики полностью обеспечены всем оборудованием, – отметил представитель ТОО «Казцинк» на АО «Риддер ТЭЦ» Михаил Мельчиков.

В рамках капитального ремонта аспирационных и вентиляционных систем подрядчиком был произведён демонтаж оборудования.

Все работы на теплоисточнике ведутся по графику.