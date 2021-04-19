Работа – слушать «пульс» реки

Готовые метеосводки, которые мы получаем из современных средств коммуникации, берут начало на метеостанциях и гидропостах на реках. Ежедневно, в сезон паводков – в часовом режиме, информация из этих точек отправляется в метеоцентры, службы ЧС и акиматы.

Один из таких гидропостов находится в живописном месте, на берегу реки Курчум. Супруги Нурлан и Гульмира Байтумановы работают здесь полных 30 лет. Должность обоих – наблюдатель гидропоста. Работа, на первый взгляд, не очень сложная, но на самом деле – весьма ответственная.

По словам наших героев, сейчас минула первая волна паводков – снеготаяние. Она, к счастью, не принесла неприятных сюрпризов: всё прошло благополучно. В эти дни продолжается ледоход. На очереди – большая вода, которая начнётся в конце апреля – начале мая. Продлится этот непростой сезон по июнь включительно.

– Отправляем информацию об уровне воды дважды в день, – говорит Нурлан Байтуманов. – Для этого у берега установлена замерная свая. В сезон половодья связываемся с областью и районом, через каждые два часа информируем о ситуации на реке. Когда река возвращается в свои берега, начинаем замерять её уровень с помощью лодки. Делаем это до глубокой осени.

Чтобы добраться до рабочего места наблюдателей гидропоста, надо пройти через лесную полосу с пока ещё сухими руслами ручьёв. Кабинета с мебелью здесь, конечно, нет – всё под открытым небом. Металлическая лодка с гидрологическим оборудованием, две основательных железных опоры на берегах, между которыми натянут трос, свая для замеров – то, с чем имеют дело специалисты.

Лодка, прикреплённая к металлическому тросу, передвигается от берега к берегу. Как уже упоминалось, эта работа начинается после спада большой воды. Через каждые 2,5 метра фиксируется глубина и скорость течения реки. Метеорологи разъяснили, что сигналы о скорости течения и глубине подаются на специальный прибор на лодке через снаряд весом 25 килограммов, опускаемый на дно. Он очень похож на небольшую торпеду, снабжён маленькой вертушкой, от скорости вращения которой и зависят показатели скорости течения. Есть и устройство для определения глубины реки. В зимний период работа не останавливается.

– В это время замеры делаются через пробуренные во льду лунки, – говорит Нурлан Байтуманов. – Река Курчум является одним из крупных притоков Бухтарминского водохранилища. Поэтому уровень воды в нём прогнозируется в том числе на основе наших сводок. Этот показатель важен для работы гидроэлектростанции. Кроме этого, есть на гидропосту осадкомер, показания которого также отправляются в областной гидрометеоцентр.

В сезон большой воды река выходит из берегов. Дом, в котором проживает семья гидронаблюдателей, оказывается в водном кольце. Не заходит вода в дом только благодаря тому, что он находится на взгорке. К счастью, длится атака реки примерно неделю, затем стихия начинает отступать. Несмотря на природные катаклизмы, гидрологическая служба не прекращает свою работу.

Технический прогресс не обошёл и эту точку на карте: в доме есть компьютеры, доступ к интернету. Поэтому информация с гидропоста отправляется одним кликом компьютерной мыши. Компьютеры, интернет нужны и двум детям, которые обучаются в школе. Дочь в этом году её оканчивает, сын учится в четвёртом классе. Вообще, семья является многодетной: в ней шестеро детей.

Нурлан и Гульмира рассказали, что самая старшая дочь окончила вуз, вышла замуж и воспитывает детей. Сын получил диплом технического университета в Усть-Каменогорске, затем отучился в магистратуре. Вторая дочь обучается в аграрном университете и в прошлом году вышла замуж. С золотой медалью «Алтын белгі» окончила минувшим летом гимназию ещё одна дочь, теперь она является студенткой Семейского медуниверситета.

Как видно, отдалённость и непростые условия жизни не помешали Байтумановым вырастить достойных детей. Кстати, двух нынешних своих учеников они каждый день отвозят в школу в районный центр и привозят обратно.

Трудности сообщения начинаются большей частью зимой, когда переметает дорогу, связывающую их с внешним миром. Этой зимой снега было не так много. Но погодные «сюрпризы» начались в марте: снега выпало столько, что ни пройти, ни выехать. Поэтому глава семейства пошёл на приём к акиму Сарыоленского сельского округа (на его территории базируется гидропост) Серику Аксартову. Рассказал о ситуации, в которой оказалась семья, и попросил помощи.

Глава округа проявил понимание и распорядился, чтобы трактор с лопатой открыл дорогу к гидропосту. В течение необычно буранного марта это было сделано дважды. Обитатели гидропоста смогли выбираться во внешний мир. Поэтому Байтумановы попросили через нашу газету выразить свою благодарность акиму Сарыолена Серику Аксартову.

Вот так и живёт, работает семья гидронаблюдателей из Курчумского района. Слушает «пульс» реки, внимает его переменам. От их работы зависит точность прогнозов, влияющих на нашу с вами жизнь.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район