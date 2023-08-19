Работа на результат

Порядка 450 человек задействовано в ремонте на Риддер ТЭЦ.

Чтобы обеспечить своевременное подключение теплоисточника, в Риддере работают 14 подрядных организаций. Ремонт идёт в две, а при необходимости – в три смены.

– Я работаю на ТЭЦ с 1983 года, – рассказал начальник смены котельного цеха Николай Коротин. – Зима была сложной, трудились на износ, многие сотрудники уволились. Сейчас мы вместе с подрядными организациями восстанавливаем то, что было уничтожено, чтобы к началу отопительного сезона наш город не остался без тепла.

В мае на объекте приступили к демонтажу оборудования. В середине лета – к монтажу нового или уже отремонтированного. За ходом работ осуществляется контроль со стороны общественности.

– Отопительный сезон начинается, когда температура воздуха опускается ниже восьми градусов тепла. В Риддере это конец сентября – начало октября. К этому моменту запланированные котлоагрегаты и вспомогательные элементы системы будут готовы. Мы ежедневно ведём мониторинг ситуации. Половина работ уже сделана, – сообщил депутат городского маслихата Константин Хан.

Так, поэтапное подключение котлов – особенность технологического процесса.

– Идёт ремонт шести котлов и вспомогательного оборудования (топливоподачи, турбинного цеха, паропроводов, питательного оборудования), – уточнил генеральный директор АО «Риддер ТЭЦ» Игорь Михайленко. – Согласно технологии, три котла среднего давления будут введены ориентировочно 20 сентября, далее по графику в середине ноября – котлы высокого давления. Запуск будет осуществляться в зависимости от снижения температуры наружного воздуха.

Также ведутся работы по замене электродвигателей, опорной арматуры, мазутной, багерной насосных.

– Кроме того, на сегодняшний день вывезено 25 тысяч тонн золы. Ёмкость золоотвала подготовлена для начала отопительного сезона. Параллельно начались работы по наращиванию дамбы золоотвала № 2. Оборудование тракта подачи угля отремонтировано, идёт установка, – добавил Игорь Михайленко.

Меруерт Бахтиярова