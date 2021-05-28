Рабочие профессии – это престижно

В Восточном Казахстане определены победители регионального чемпионата профессионального мастерства АgroSkills Shygys.

Состязания по компетенции «Ветеринария» в течение двух дней проходили на базе Восточно-Казахстанского сельскохозяйственного колледжа в селе Саратовка.

В чемпионате кроме хозяев площадки приняли участие студенты учебных заведений системы ТиПО. Это Жарминский технологический колледж, Высший агротехнический колледж государственного университета им. Шакарима, Тарбагатайский колледж, Катон-Карагайский аграрно-технический колледж и Колледж экономики агробизнеса и Казпотребсоюза.

Организаторы чемпионата уверены, что АgroSkills является хорошей возможностью для обсуждения вопросов кадрового обеспечения и профильного образования в агропромышленной отрасли, обобщения передового опыта.

Конкурсные задания были сугубо практическими и включали в себя несколько модулей. В них участники чемпионата смогли продемонстрировать свои профессиональные навыки и знания тонкостей ветеринарной науки.

За достижениями начинающих специалистов наблюдали эксперты – представители агропромышленного комплекса области и педагоги вузов.

По их мнению, подход организаторов чемпионата себя оправдал – лишь при неразрывности образования и производства можно разработать оптимальные механизмы подготовки кадров, сформировать условия для профессионального развития сотрудников предприятий АПК.

Задания, по словам участников чемпионата, были непростыми. Каждому конкурсанту нужно было самостоятельно выбрать необходимую методику проведения того или иного исследования и последовательно выполнить все пункты. Ребята доказали: молодым профессионалам всё под силу. И если другие воспринимают испытания как преграду, то они считают это возможностью проявить себя.

По итогам подсчёта голосов наибольшее количество баллов набрали молодые профессионалы, обучающиеся в ВК сельскохозяйственном колледже. Отличный результат показали студенты этого учебного заведения Кыдырали Амирбек, занявший первое место, и Виолетта Павлова – второе место. Третьего места удостоился Аскарбек Тулешов, студент Колледжа экономики агробизнеса и Казпотребсоюза.

Кроме того, от Центра компетенций Восточно-Казахстанского сельскохозяйственного колледжа были вручены премии участникам чемпионата в номинациях: «Лучший эксперт», «Лучший клиницист», «Лучший акушер-гинеколог», «Лучший лаборант», «Лучший хирург».

Победителям областного тура в скором времени предстоит сразиться за звание лучшего молодого профессионала в национальном чемпионате АgroSkills Kazakhstan.

– Отраслевой чемпионат – знаковое событие для молодых людей, это крупнейшее мероприятие, определяющее вектор развития профессионального образования и карьеры начинающих специалистов. В век высоких технологий и быстро меняющихся событий важно уметь совершенствовать свои навыки и способности, и наша молодёжь успешно с этим справляется, – отметил директор Восточно-Казахстанского сельскохозяйственного колледжа Уралбек Оспанов.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено КГКП «ВК сельскохозяйственный колледж»