Пути выхода из кризиса

Поддержать Группу Компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» готово АО «JýsanBank», предоставив необходимые для этого финансовые ресурсы.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл очередное заседание оперативного штаба по разрешению кризисной ситуации, сложившейся на автосборочном предприятии.

Как известно, между АО «АЗИЯ АВТО» и Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК несколькими годами ранее было заключено дополнительное соглашение. Документ предусматривал ряд преференций в качестве поддержки отечественного производителя. Согласно условиям соглашения, руководство предприятия в лице Анатолия Балушкина обязалось запустить до конца 2017 года новую технологическую линию, но не выполнило этого условия даже в прошлом году.

Вследствие чего министерство было вынуждено в одностороннем порядке расторгнуть заключённый с предприятием договор. Работа цеха автосборки была остановлена. В результате около двух тысяч сотрудников «АЗИЯ АВТО» оказались в числе безработных. Но благодаря оперативно принятым мерам руководства области большинство из них были трудоустроены на различных предприятиях как в Усть-Каменогорске, так и в других регионах страны.

На заседании Даниал Ахметов сообщил, что JýsanBank намерен оказать финансовую поддержку «АЗИЯ АВТО» в виде банковского кредитования. На текущем этапе это позволило бы обеспечить приток денежных средств на предприятие для погашения задолженности по заработной плате, коммунальным и налоговым отчислениям.

– На сегодняшний день этим банком принято решение о предоставлении финансовой поддержки Группе Компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО», несмотря на то, что их задолженность составляет 66 млрд тенге. Сейчас необходимо выработать алгоритм по каждому предприятию Группы, а также подготовить Дорожную карту, которая позволит продолжить производственный процесс, – сообщил глава региона.

В свою очередь, предприятия Группы Компаний для открытия своих счетов должны дополнить план мероприятий по продолжению своей деятельности графиком перехода в JýsanBank. Этот шаг, по мнению акима ВКО, позволит получить прозрачную картину всех взаимных соглашений, обеспечив гарантии того, что финансовые ресурсы предприятия будут направляться по

назначению.

– Надо не останавливать производство, а двигаться в сторону прогресса. Все, кроме автосборочного прозводства, должны работать, – заключил Даниал Ахметов.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников