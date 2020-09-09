Вторая Швейцария, жемчужина, седьмой континент… именно так называют Восточно-Казахстанскую область за её уникальную, ни с чем не сравнимую природную красоту. Ведь всего за несколько дней здесь можно увидеть бескрайние степи, лесные чащи, подняться на вершины белоснежных гор и окунуться в прохладные воды своенравных рек и спокойных озёр.

С каждым годом сведения о туристическом потенциале нашего региона распространяются всё дальше, и всё больше туристов хотят его посетить. Чтобы отдых получился незабываемым и комфортным, в Восточном Казахстане уделяют особое внимание развитию инфраструктуры и благоустройству сакральных и популярных мест отдыха. Одна из приоритетных зон отдыха – озеро Алаколь, которое вошло в ТОП-10 Карты туристификации.

– В ближайшие четыре года планируется реализовать шесть крупных инфраструктурных проектов на сумму порядка 30 млрд тенге, – сообщили в Управлении туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области. – Это строительство водопровода, ЛЭП, берего—укрепление, реконструкция аэропорта в Урджаре, осушение новой зоны побережья.

Отметим, что в рамках «Дорожной карты занятости» уже идёт строительство ЛЭП и водопровода на побережье озера Алаколь. Из областного бюджета выделены дополнительные средства на установку санитарно-гигиенических узлов, кабинок для переодевания и мусорных контейнеров, информационных табличек и знаков, спасательной вышки и поста с необходимым оборудованием, специального причала для

водной техники.

Без внимания не остаётся богатое историко-культурное наследие области – сакральные места, которые посещают не только казахстанцы, но и зарубежные гости. Благоустроена территория вокруг мавзолея Ыргызбая-ата, до пещеры Коныр Аулие проведена профилировка гравийной дороги. В Маркакольском государственном природном заповеднике и национальном парке «Тарбагатай» устанавливается мягкая инфраструктура – информационное табло, указатели.

Цифровизация стремительными темпами входит в нашу жизнь, и сфера туризма не исключение. Благодаря интерактивным технологиям путешествовать можно не выходя из дома. Для повышения потенциала туризма и доступности получения информации о сакральных объектах Восточно-Казахстанской области по примеру сайта IAMSTERDAM запущен обновленный областной туристический портал Toureast.kz, на котором есть полезная информация для туристов.

– На сайте размещено 73 туристических маршрута, в том числе по сакральным местам региона, – пояснили в ведомстве. – К примеру, в рамках празднования 175-летия Абая Кунанбайулы разработано 14 турмаршрутов, в том числе с посещением «Жидебай-Борили».

Благодаря реализации программы «Рухани жаңғыру» создаётся культурно-географический пояс святынь страны. В проект «Сакральная география Казахстана» внесены 13 сакральных мест региона: озеро Алаколь, пещера Коныр Аулие, монумент «Сильнее смерти», дом «Алаш арыстары», литературно-мемориальный дом-музей им. Ф. М. Достоевского, историко-культурный комплекс «Жидебай-Борили», памятник Жанибеку Бердаулетулы, мавзолей Ыргызбая-ата, историко-археологический комплекс «Шиликты», историко-археологический комплекс «Берель», историко-археологический комплекс «Ак-Бауыр», мавзолей «Козы Корпеш – Баян Сулу», гора Музтау (Белуха).

Совместно с Управлением культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области разработан аудиогид Tarihi jol. Необходимо лишь установить мобильное приложение, в котором информация размещена на пяти языках. Буквально в два клика вы сможете оказаться в любом из удивительных сакральных мест нашего региона.

Добавим, что для детей выпущена электронная книга «Легенды и сказания Восточного Казахстана», которая содержит интересную информацию о природных, духовных и исторических объектах.

Александра Исаева

Из архива редакции