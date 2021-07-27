Путешествие в мир книг

Какие книги читают современные дети и как привлечь внимание читателей? Об этом нам рассказали сотрудники Абайской районной централизованной библиотечной системы имени М. Ауэзова.

Библиотека давно перестала быть местом, где можно просто почитать книгу или взять понравившееся произведение домой. Теперь это центр культурно-досуговой жизни населения, предоставляющий массу возможностей для самореализации. В их числе и Абайская районная централизованная библиотечная система им. М. Ауэзова.

Помимо привычного для всех читального зала в здании имеется небольшой онлайн-центр, который с недавнего времени называют центром знаний. Здесь читатели могут воспользоваться компьютером, подключённым к Интернету. У ветеранов района есть тут отдельный кабинет, где они могут проводить свои собрания, общаться, играть в настольные игры.

Вниманию посетителей представлены книжные выставки, посвящённые 30-летию Независимости Республики Казахстан, 30-летию закрытия Семипалатинского полигона, 35-летию декабрьских событий. Есть и постоянная выставка «Краеведение», где можно познакомиться с произведениями поэтов и писателей, являющихся уроженцами Абайского района.

В рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга» организована книжная выставка «30 книг – 30-летию Независимости». Напомним, для всенародного чтения в этом году были выбраны 30 лучших произведений известных казахстанских авторов поэзии, прозы, драматургии, детской литературы и перевода. В их числе «Киіз кітап» Улыкбека Есдаулета, «Жиһангез Тити» Марата Кабанбаева, «Қасірет пен тағдыр» Сауле Досжан и многие другие.

Главная гордость районной библиотеки – «Слова назидания» Абая Кунанбайулы. От других книг она отличается тем, что является самой большой по размеру в Казахстане и весит 27 килограммов. Этот подарок библиотеке преподнесла в прошлом году в честь 175-летия великого поэта общая средняя вечерняя школа № 1 города Шымкента. Действительно, презент весомый. По словам библиотекарей, из-за размера читать эту книгу весьма непросто.

– Приходя к нам, дети просят разные книги – сказки с яркими иллюстрациями, фантастику, сборники загадок, пословиц и поговорок, – поделилась заведующая отделом детской литературы Серикгуль Оразова. – Нынешние дети считают героями Супермена, Человека-паука и других. Наши казахские батыры, к сожалению, остаются без внимания. Поэтому мы стараемся рассказывать малышам о том, что и в казахском фольклоре есть такие интересные персонажи, как Көлтауысар, Желаяқ, Таусоғар и т. д.

Стоит отметить, самому юному читателю районной библиотеки всего три с половиной года. Знакомиться с миром книг ему помогают родители.

По словам Серикгуль Оразовой, подростки в основном приходят за научно-популярной литературой для дополнительной подготовки к занятиям, также читают роман-эпопею «Абай жолы» Мухтара Ауэзова, стихи Мукагали Макатаева и Фаризы Онгарсыновой.

– Библиотека – это духовный центр, храм знаний. Думаю, можно сказать, что настоящие знания можно найти только в книге, – говорит директор Абайской районной централизованной библиотечной системы имени М. Ауэзова Дина Камал. – Дети школьного возраста приходят к нам постоянно, молодёжь – реже. Гаджеты постепенно заменяют книги, но мы пытаемся всячески популяризировать чтение, проводим различные мероприятия, встречи с интересными личностями, мастер-классы.

Добавим, в состав библиотечной системы входят девять сельских библиотек. Общий книжный фонд составляет более 149 тысяч экземпляров.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева

Абайский район