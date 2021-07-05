Путешествие к святой земле

Ученице Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Наргиз Токтамысовой предоставилась уникальная возможность – посетить духовную столицу тюркского мира Туркестан.

В одном из древнейших городов мечтают побывать многие. Туркестан завораживает своим колоритом, сакральными местами и историческими достопримечательностями. Посетив его однажды, хочется вернуться туда вновь. Не осталась равнодушной и Наргиз Токтамысова, которой выпал шанс воочию увидеть величие и красоту этого города.

В одном из номеров «Рудный Алтай» сообщал, что школьница вместе с руководителем – учителем казахского языка и литературы Гульнар Ахметкалиевой в рамках исследовательской

краеведческой экспедиции «Туған елге тағзым» создали проект «Путешествие на великую землю Абая». Юный учёный разработала маршрут экспедиции по родине великого предка. На его основе сняли анимационный ролик, в котором гид рассказывает об исторических объектах.

К примеру, Дом-музей Мухтара Ауэзова, памятник «Енлик-Кебек», мемориальный комплекс «Абай-Шакарим» и другие. К слову, маршрут экспедиции опубликован на ютуб-канале Наргиз и может стать хорошим помощником, если вы собираетесь отправиться в путешествие по историческим и культурным местам малой родины.

Отметим, на внутришкольном этапе конкурса проект завоевал Гран-при, а на республиканском уровне – третье место. Достойной наградой для ученицы и руководителя стала поездка в духовную столицу тюркского мира Туркестан, во время которой они посетили достопримечательности и святые места. Среди них – мавзолеи Арыстан-баба, Ходжи Ахмета Ясави, Укаш-ата, Отрарский оазис и другие.

– Поездка полезна как для духовного развития, так и для сбора ценных исторических данных, – поделилась Гульнар Ахметкалиева. – Я смогу применить их на практике при работе с учащимися, проводить интегрированные уроки.

К слову, во время семидневной экспедиции Наргиз вела видеодневник и делилась информацией о каждом посещаемом ею объекте. В её сердце эта поездка оставила незабываемые впечатления.

– После года усердного труда над проектом посетить этот великий город – лучшая награда, – рассказала школьница. – Здесь интересно всё, ведь у каждого места своя история, энергетика. Я словно почерпнула здесь силы на новые открытия и творческий поиск.

Добавим, «Туған елге тағзым» – уникальный проект, направленный на совершенствование знаний и расширение кругозора. Ежегодно сотни молодых людей посещают исторические места, культурные центры и современные здания Казахстана, собирают ценную информацию для своих исследовательских работ.

Татьяна Кравченко

Фото из личного архива Наргиз Токтамысовой