Пусть идёт как по маслу

В Усть-Каменогорске завершается строительство нового завода полного цикла по производству подсолнечного масла.

На месте бывшего винно-водочного завода в областном центре возводят совершенно новый комплекс компании ТОО «Altai Mai» по производству масла из семян подсолнечника.

Алматинские инвесторы два года назад начали строительство мультикультурного маслоэкстракционного завода благодаря государственной поддержке. Они закупили качественное высокотехнологичное оборудование из Аргентины, Китая и других зарубежных стран.

– Это очень полезный для города проект по производству подсолнечного масла. Что он даст? Во-первых, 17 млрд тенге инвестиций в городской бюджет. Во-вторых, открытие 300 новых постоянных рабочих мест. В-третьих, по линии государственно-частного партнёрства компания планирует построить спортивный зал, в котором будут заниматься работники предприятия и горожане, проживающие в этом микрорайоне, – перечислил преимущества аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

Завод полного цикла будет способен перерабатывать более 500 тонн семян подсолнечника в сутки.

– Что означает полный цикл? На заводе будет вестись рафинация, дезодорация, отбеливание масла и по итогу разлив готовой продукции в бутылки. То есть, от семян – до готового результата, – пояснил генеральный директор ТОО «Altai Mai» Нуржан Меджанов. – Производство будет безотходным. Всё лишнее будет перерабатываться и использоваться для нужд котельной и для продажи на корм скоту.

Пусконаладочные работы предприятие планирует начать через месяц. В начале следующего года – запустить завод в работу, а к лету – выйти на полную производственную мощность.

Маргарита Малышева