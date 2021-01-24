Птицы счастья Андрея Куряшкина 

Сказочно красивыми считает птиц Семейского Прииртышья фотограф-краевед Андрей Куряшкин. Бродя с фотоаппаратом по городу и его окрестностям, он не устаёт наблюдать через объектив за жизнью птиц и насекомых. Красоту и радость дарят ему эти короткие, но такие яркие и запоминающиеся встречи. И этой радостью, восторгом души Андрей Куряшкин с удовольствием делится с окружающими.

Свой первый фотоаппарат «Смена-9» Андрюша Куряшкин купил в третьем классе на деньги, которые сам сумел скопить. Это сейчас есть множество фотосалонов, где достаточно сдать флешку, чтобы тебе распечатали фото любого формата. А в 80-е годы прошлого века мало было купить фотоаппарат и обзавестись плёнкой на 36 кадров, нужно было научиться проявлять эту пленку и самому печатать фотографии. Причём не цветные, а чёрно-белые. Цветное фото было почти недоступной роскошью.

– Печать фотографии можно назвать волшебством. Это похоже на чудо, когда на белом листе бумаги появляется изображение, которые ты сделал сам. И, надо сказать, это детское чувство сопричастности к сказке, волшебству не оставило меня до нынешних лет. Жаль, что сейчас фотографии иные и нет того восторга от собственной печати, – говорит Андрей Куряшкин.

Сегодня все снимают на цифровые или зеркальные камеры, а большинство – на собственный мобильный телефон. Цифровое фото стало общедоступным хобби. Потому что удачный снимок можно сделать без особого труда: достаточно нащёлкать десяток-другой фотографий. А вот с плёнкой к процессу фотографирования подходили совсем иначе. Нужно было тщательно продумать свет, угол обзора, композицию будущего снимка. Ведь плёнку нужно было экономить, да и бумага тоже была в большом дефиците.

В детстве Андрей Куряшкин жил в Курчатове, небольшом военном городке, закрытом и засекреченном. Поэтому фотографирование достопримечательностей города, его окрестностей и тем более каких-то объектов на территории Курчатова было под строжайшим запретом. Да что говорить, даже школьников и вообще людей в городе снимать тоже не рекомендовалось. Единственными официальными снимками из детства Андрея остались фотографии из детского сада. А вот в школе учащихся никогда не фотографировали.

Неудивительно, что школьники старались тратить свою плёнку на снимки друг друга и членов своей семьи. Эта была память на долгие годы. И надо сказать, что Андрей Куряшкин, ныне известный в городе фотограф, бережно хранит свои детские снимки как напоминание о золотом времени, когда деревья были большие.

– Эти старые снимки – память о детстве. И с каждым из них связана своя история, к ним совсем другое отношение, – поделился фотограф.

Но фотолюбительство не всегда сопровождало Андрея по жизни. Был продолжительный период, когда он почти не прикасался к своему «Зениту», ограничиваясь лишь съёмкой небольших семейных торжеств. После школы наш герой поступил в Семипалатинский техникум речного флота на механика-судоводителя. Он мечтал связать свою жизнь с Иртышом и даже успел проработать два года на теплоходе во время обязательной практики. А потом его призвали в армию. Демобилизовавшись, он вернулся домой и уже мечтал вновь заступить на вахту на речном судне, но… речного флота на Иртыше к тому времени уже не осталось.

Став взрослым, самостоятельным и самодостаточным человеком, Андрей не растерял детского восприятия окружающего мира. В 2003 году он купил свой первый цифровой фотоаппарат. Безусловно, возможности цифровой камеры гораздо больше, чем плёночной. И этим в полной мере воспользовался наскучавшийся по любимому делу фотограф.

То, что отныне не нужно было экономить каждый сделанный кадр, раздвинуло рамки тематики для будущих снимков. Перед Андреем открылся новый увлекательный мир окружающей природы. Он полюбил снимать пейзажи, а позже понял все прелести макросъемки. И здесь любимыми объектами для фотоохоты стали цветы и насекомые.

– Когда смотришь на букашку, ничего в ней особенно и не увидишь, уж слишком она мала. Но когда её можно сфотографировать при помощи хорошей оптики, появляется возможность рассмотреть это насекомое во всех подробностях. Наблюдения за макромиром насекомых, а затем и птиц привели меня к мысли, что живые организмы созданы на Земле великим Художником и Творцом, – поделился своими мыслями Андрей.

Неудивительно, что увлечение со временем переросло для Андрея Куряшкина в профессию. Он купил зеркальный фотоаппарат и видеокамеру, стал профессиональным фотографом. А пять лет назад осуществил свою давнюю мечту: купил большой объектив, который способен снимать мельчайшие объекты и детали на большом расстоянии. Этакий микроскоп с функцией фото- и видеосъёмки.

И тогда внимание фотографа привлекли птицы Семея. Незаметные для большинства пичужки, серенькие пятна, мелькающие перед нашими глазами, сумели завоевать любовь нашего героя.

– С птицами произошло так же, как и с насекомыми. Непонятные пятнышки издали, вблизи они стали невероятно привлекательны и просто сказочно прекрасны. Красивые пёрышки, удивительно выразительные глаза никого не могут оставить равнодушными. Даже обыкновенные воробьи и голуби вблизи великолепны. Для меня немаловажен и тот факт, что красота их живая, одушевлённая. Даже при съёмке насекомых я не испытывал таких эмоций, как при наблюдении за птицами. У них есть чувства, и выражают они их по-особенному. Всё это завораживает, – признался наш герой. – Наблюдая за птицами, я всё время жду чуда. Теперь меня не удивляет, что в старину наши предки всегда ассоциировали птицу именно со счастьем.

Надо сказать, что за последние пять лет фотограф запечатлел более 150 видов пернатых. Причём всех их он снял, не выезжая за пределы Семея и его ближайших окраин.

Летом, оседлав свой любимый велосипед, он выезжает на остров Бейбiтшiлiк, любит побродить по согре возле Кожзавода. Впрочем, в городе есть множество мест, где гнездятся интересные птицы. Например, на острове живёт иволга – крупная жёлтая птица. Она удивительно красиво поёт. Бывая на острове, поднимите голову к веткам деревьев, наверняка вы там обнаружите целый мир пернатых. Даже в городских дворах обитают интересные оранжевые птицы – горихвостки.

По словам Андрея, в течение года в Семее можно наблюдать до 280 видов птиц! Часть из них пролетает мимо, стремясь на север или юг. Здесь они – редкие гости, которые приземляются только для краткого отдыха. Другие гнездятся всё лето, выращивая птенцов. Третьи живут в Прииртышье круглый год.

А в прошлом году Андрею несказанно повезло несколько раз встретить и, главное, сфотографировать редчайших для Семейского Прииртышья птиц.

– Птицы эти не обычные, они у нас не гнездятся, и их миграционные пути расположены вдалеке от нашего региона, поэтому сам факт регистрации этих встреч является счастливой удачей, – говорит Андрей. – В самом начале 2020 года, в первых числах января, в Курчатове удалось сфотографировать дрозда-белобровика. Дрозды, вообще, птицы очень скрытные, близко к себе не подпускают, увидев меня, белобровик тут же скрылся в зарослях шиповника. Я успел сделать только один кадр. Оказалось, что моя встреча с белобровиком – это первая зимняя встреча этой птицы в Семейском Прииртышье. Наиболее значимое событие для меня в прошлом году – это задокументированный факт гнездования у нас усатой синицы.

Недалеко от Семея расположены очистные сооружения второго уровня, представляющие собой сеть довольно больших озёр, густо заросших по берегам тростником и рогозом. Они привлекают большое разнообразие не только водоплавающих, но и многие другие виды птиц.

На одном из этих водоёмов 14 мая впервые были обнаружены устатые синицы. Первая птица была замечена совершенно случайно, боковым зрением. Прошмыгнула маленькая пташка, необычной, очень светлой песочной окраски. Пришлось потратить около 30 минут, чтобы наконец сфотографировать эту маленькую птичку – рассказывает Андрей. – Ею оказалась самка усатой синицы. Я не поверил своим глазам! Усатая синица не только не гнездится в Семее, но и не бывает здесь даже пролётом — эта птица у нас не наблюдается ни весной, ни осенью, потому что миграционные пути проходят вдалеке от города.

Были и другие счастливые встречи, о которых фотограф рассказывает с удовольствием, смакуя детали и не сдерживая своего восторга.

– Наступила зима. Выпал снег. Деревья покрылись искристым инеем. 27 ноября я отправился на остров прогуляться, подышать морозным воздухом, поснимать птиц. Встретились мне снегири, юрки, чёрные дрозды, дубоносы, чёрный дятел высоко на тополе выискивал личинок. Проходя мимо ещё не до конца замёрзшей протоки, у воды я заметил маленькую серенькую птичку с оранжевым горлышком. Это была зарянка. Я давно уже мечтал поснимать зарянку, да только она у нас… не водится, – говорит он. – И вот, когда я увидел зарянку на нашем острове, у нас в городе, я глазам своим не поверил! Такое было воодушевление и радость! Хотелось поделиться этой радостью со всеми.

Оказалось, что в Семипалатинске до меня фиксировали её два раза. Последний раз эта встреча задокументирована Кузьминой в 1950 году – 70 лет назад. Помните песню: «Малиновки заслыша голосок…», малиновка – это и есть зарянка. Птичка красиво поёт, и, что удивительно, необычно для птиц, поют птички обоего пола, и самцы, и самки – это один из редких случаев среди певчих птиц.

Неудивительно, что, всем сердцем полюбив природу родного края, Андрей примкнул к членам краеведческого общества «Прииртышье», приобщая их к миру птиц и насекомых. Стремясь поделиться своей радостью и счастьем, он размещает снимки птиц на специальном сайте «Птицы Казахстана», а также на своих аккаунтах в социальных сетях. И никто из его подписчиков не остаётся равнодушным к творчеству Андрея.

Софья Соболевская

Фото Андрея Куряшкина

Семей