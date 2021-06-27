Прямые выборы сельских акимов

Летом этого года состоятся первые прямые выборы акимов городов районного значения, сёл, посёлков, сельских округов.

25 мая Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

По мнению председателя областной избирательной комиссии Ерсаина Набиева, прямые выборы станут важным этапом развития в избирательной системе Казахстана, основой для накопления нового практического опыта организации и проведения масштабных региональных электоральных кампаний.

– Раньше акимы сельских округов избирались депутатами соответствующих маслихатов, то есть были косвенные выборы. Теперь население конкретных административных территориальных единиц напрямую будет избирать акимов. При такой системе предполагается, что аким будет заинтересован в получении доверия и поддержки населения того населённого пункта, в котором он проживает. Соответственно, будет нести большую ответственность перед жителями сёл, – рассказал Ерсаин Набиев.

Он также отметил, что законом предусмотрено выдвижение политическими партиями, самовыдвижение, а также вышестоящими акимами.

Согласно требованиям закона о государственной службе, акимом села может стать гражданин РК не моложе 25 лет, кандидат в акимы должен соответствовать квалификационным требованиям к данной должности. В выборах могут участвовать кандидаты, выдвинутые политическими партиями из числа своих членов; самовыдвиженцы путём сбора подписей не менее одного процента от общего числа избирателей, имеющих право голосовать.

Следует отметить, что одно и то же лицо не может быть избрано акимом одного и того же города районного значения, села, посёлка, сельского округа более двух раз подряд.

Согласно закону, выборы будут объявляться за 40 дней, а сама процедура избрания пройдёт за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима. После проведения выборов в течение трёх дней подводятся итоги.

Вместе с тем, маслихаты района (города областного значения) будут наделены полномочиями по рассмотрению вопроса о выражении вотума недоверия акиму, в том числе по инициативе собрания местного сообщества. Следовательно, аким сельского округа будет не только избранной, но и подконтрольной должностью перед избравшим его сообществом, поясняет председатель облизбиркома.

В рамках внедрения прямых выборов акимов городов районного значения, сёл, посёлков, сельских округов в законодательство внесены изменения в части установления порядка назначения выборов, выдвижения, сбора подписей в поддержку кандидатов, регистрации кандидатов, проведения выборов, подсчёта голосов и подведения итогов выборов.

В течение семи дней после проведения выборов территориальная избирательная комиссия регистрирует избранного акима, после чего он вступает в свои полномочия.

– Прямые выборы акимов сельских округов позволят повысить активность граждан в полноценной реализации своих конституционных прав, усилить доверие населения к власти и подотчётность акима перед населением, повысить оперативность реагирования сельского акима на потребности и проблемы населения, а также в полной мере реализовать концепцию «Слышащего государства», – резюмирует Ерсаин Набиев.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников