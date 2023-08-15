Проверка статуса

Новые способы проверить свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования появились у казахстанцев. Теперь это можно сделать и в мобильных приложениях некоторых банков второго уровня.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Фонд социального медицинского страхования продолжает работу по расширению доступных для жителей страны способов проверки статуса застрахованности в системе ОСМС и отображению платежей за последний год. Так, теперь сервис проверки статуса потребителя медицинских услуг (застрахован/незастрахован) внедрён и в мобильных приложениях HALYK банка, Банка ЦентрКредит и KaspiBank.

– Проверить статус и наличие платежей за предыдущие двенадцать месяцев можно через сервис Народного банка, – говорится на сайте профильного ведомства. – Для этого необходимо установить мобильное приложение Halyk, авторизоваться, выбрать раздел «Госуслуги», далее зайти в подраздел «ОСМС» и ввести свой ИИН. Через Halyk также доступны сведения о прикреплении к медицинской организации – через команду «Справки» в разделе «Госуслуги», где будет отображена информация с адресом проживания, названием поликлиники, датой прикрепления и номером участка.

Статус и наличие платежей за предыдущие 12 месяцев также можно узнать через сервис Банка ЦентрКредит. После того, как вы установите мобильное приложение BCC.KZ, в нём нужно авторизоваться. Затем выбрать раздел «Госуслуги» и далее в разделе «Информация ОСМС» ввести свой ИИН.

Проверить статус застрахованности можно и через KaspiBank, установив мобильное приложение Kaspi.kz. После авторизации нужно войти в раздел «Госуслуги», далее выбрать «Статус ОСМС».

Если за последний год есть невнесённые взносы по ОСМС, то оплатить их можно в приложениях банков. После того, как платежи будут зачислены, вам присвоят статус «Застрахован».

Напомним, помимо приложений, проверить свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования можно с помощью таких информационных сервисов, как мобильное приложение Qoldau 24/7, официальный сайт fms.kz, @SaqtandyrýBot в Telegram, контакт-центр 1414, мобильное приложение Damumed.

– Проверить свой статус в системе ОСМС и получить информацию о произведённых выплатах можно также на сайте электронного правительства egov.kz в разделе «Здравоохранение» через государственную услугу «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования», – поясняют в министерстве.

К слову, жители Восточно-Казахстанской области, где цифровизация развивается быстрыми темпами, к новости о внедрении новых способов проверки статуса отнеслись положительно.

– Вся наша жизнь теперь находится в телефоне, – с юмором отмечает жительница района Алтай Галина Юрова. – С помощью гаджета мы оплачиваем коммунальные услуги, записываемся на приём к врачу, получаем справки и многое другое. Большой популярностью пользуются банковские приложения, в них всё доступно и удобно, поэтому очень хорошо, что появилась такая услуга.

Александра Исаева