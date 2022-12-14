К стоматологу – по страховке

Кто из жителей Восточного Казахстана может получить стоматологическую помощь бесплатно?

Схема оплаты стоматологических услуг льготными категориями граждан с внедрением ОСМС претерпевает изменения. Об этом рассказали в пресс-службе филиала ФСМС по ВКО.

В настоящее время в регионе более 384 тысяч человек входят в льготную категорию социально уязвимых слоёв населения, за которых страховые взносы платит государство.

– Плановая стоматологическая помощь предоставляется только социально защищаемым категориям населения. К ним относятся дети до 18 лет и беременные женщины, которые могут удалять и лечить зубы бесплатно, – поясняет руководитель отдела ИРР филиала ФСМС по ВКО Салтанат Адамова.

По её словам, тем гражданам, которые относятся к социально уязвимой категории, но у них нет статуса застрахованного в системе ОСМС, необходимо обратиться для уточнения причины в единый контакт-центр Фонда социального медицинского страхования или отправить заявку в мобильном приложении Qoldau 24/7, либо обратиться в филиал Фонда по ВКО.

Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке, так как причины бывают разными, отметила специалист.

К слову, даже если человек не застрахован, он имеет право на медицинскую помощь в пакете бесплатной медицинской помощи, гарантированной государством. Приёмы специалистов участкового врача, педиатра, врача общей практики, вызов врача на дом, скорая помощь, экстренная помощь на уровне поликлиники и стационаров, лечение социально значимых инфекционных заболеваний, онкозаболеваний входят в этот пакет и оказываются всем вне зависимости от статуса застрахованности.

Бахыт Сарсембаева